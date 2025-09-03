'Father, Mother, Sister, Brother' es una mirada única del mejor Jim Jarmusch sobre "la incapacidad para la empatía" y la "absoluta desconexión humana"

A lo largo de su carrera, Jim Jarmusch ha explorado géneros muy diversos y su siguiente película es una obra episódica que aborda las complejidades de los lazos familiares. Proyectada por primera vez en el Festival de Venecia, 'Father, Mother, Sister, Brother' refleja el estilo poético, minimalista y bressoniano que caracteriza al cineasta, con un reparto encabezado por Tom Waits, Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Adam Driver y Vicky Krieps.

Reunión familiar

Desde la sección de 'La crítica de Álex', la película se describe como una manera de confirmar la fidelidad de Jarmusch a un estilo que “aplana como con una plancha todo lo que vendría a ser el relato”, atenuando las acciones y las interpretaciones para alcanzar epifanías finales cargadas de belleza. Según Alejandro G. Calvo, esa coherencia estilística lo convierte en “uno de los grandes poetas de nuestra época, además de uno de los grandes rockeros cinematográficos”.

Los dos primeros episodios del filme, se inclinan más por la comedia, aunque siempre con un trasfondo agridulce. La mirada de Jarmusch, según explica Calvo, revela cómo “nos volvemos irreconocibles con el paso de los años” y cómo las relaciones familiares se enfrían hasta rozar la desconexión. Esa imposibilidad de una comunicación plena se traduce en historias tragicómicas que exponen “la incapacidad para la empatía y la absoluta desconexión humana”.

Por otro lado, el tercer relato supone un cambio de tono radical y alcanza, según Calvo, “una de las mejores cosas que ha hecho Jarmusch en toda su carrera”. Protagonizado por Indy Amur y Luka Sabbat, este episodio plasma con delicadeza el amor fraternal, construyendo “pasito a pasito, como si estuviéramos escalando la emoción humana”, hasta llegar a un clímax de una enorme fuerza emocional. Además, la presencia de François Lebrun y el acompañamiento musical de Dusty Springfield elevan aún más la potencia del relato.

En conjunto, 'Father, Mother, Sister, Brother' se puede definir como “una obra maestra dentro de los códigos de Jim Jarmusch”. Una película que, fiel a su estilo, no busca complacer a todos los públicos, pero que ofrece a los seguidores del cineasta una nueva confirmación de su mirada única sobre la condición humana.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025