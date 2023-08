"Me fastidia su impacto cultural". Jim Jarmusch asegura que nunca verá una sola película de 'Star Wars'

Jim Jarmusch es un icono del cine independiente americano, y nunca se ha mostrado muy interesado por la vertiente comercial de su país, pero aunque no la desprecia, tiene sus líneas rojas. El director de 'Los muertos no mueren' reveló a The Believer que nunca ha visto ni verá nada de la franquicia de 'Star Wars' como "protesta" por su impacto cultural.

The Ghost Dog Menace

Jarmusch explicó que sus motivos no tienen un razonamiento particular, sino que la presencia le resulta demasiado invasiva y tiene la impresión de esta obligado a verlas:

“Hay cosas particulares que nunca veré. Nunca veré ninguna película de 'Star Wars', porque me molesta saber mucho sobre ellas y los personajes ¿Por qué está todo eso en mi cabeza cuando en realidad nunca he visto una, sabes? ¿Por qué sé sobre R2-D2 y Darth Vader y todas estas cosas cuando nunca he visto ninguna película de 'Star Wars'? Nunca he visto ‘Lo que el viento se llevó’ y nunca lo haré, solo porque siento que me lo imponen y es una especie de cosa cursi”.

Jarmusch hizo hincapié en que no es algo jerárquico, pero que en efecto tiene sus preferencias frente a las cosas masivas

“Pero debido a que realmente amo profundamente el oficio de hacer cine, por supuesto, me gusta el trabajo de los cineastas magistrales. Pero veo todo tipo de cosas. Recientemente en un avión vi ‘Cruella’. Me encantan las películas de ‘Naked Gun’ porque son muy estúpidas. Estoy algo asombrado por las películas de 'John Wick', por la cantidad de personas que puede matar.

No he visto las películas de 'Crepúsculo. Estas son cosas muy subjetivas, es un poco de obstinación de mi parte. No me gusta que me empujen a cosas masivas, pero iré a verlas. Como 'Terminator', que es una obra maestra del cine. Es una gran película de acción, esencialmente. Así que realmente no diferencio”.

El director, que en su momento dijo que 'Twin Peaks: The Return' es la mejor obra de cine estadounidense de los últimos diez años, agregó que tiene una particular manía al hacer películas que no puede soportar cuando la ve en la gran pantalla:

"Pero tengo que decirte una cosa que odio, y puedes hacer una pequeña prueba tú mismo: mira cualquier película reciente orientada a la acción y busca cualquier toma que tenga más de tres segundos de duración. Encuentro eso realmente insultante y una mierda de cine: como si tuvieran que mantenerlo en movimiento cada tres segundos.

¡Y eso es lo más largo que dejarán una toma! Y luego cortar. ¡Un segundo, corta! ¡Dos segundos, corten! ¡Tres segundos, corten! Hombre, me duele la cabeza y la apago. Estoy como, ¡Vamos, hombre, ve a la escuela de cine! ¡Mira algo! ¡Ve a leer un libro! ¡Mira un cuadro! mira algo Esto no tiene sentido. No puedo soportar eso".

