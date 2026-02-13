HOY SE HABLA DE

Jacob Elordi quiere hacer una película en España, pero mientras llega el momento se conformará con 'Cumbres Borrascosas': "Es la película más vasca que he hecho"

Jacob Elordi apunta al Oscar y ahora quiere hacer una película en español

Jacob Elordi
Jacob Elordi tuvo un 2025 fabuloso, ha conseguido su primera nominación al Oscar por su trabajo en 'Frankenstein' y quiere empezar 2026 pisando fuerte con 'Cumbres Borrascosas'. Aunque aún hay mucho en el aire respecto a la película de Emerald Fennell y parece que viene cargada de polémica por su adaptación libre del clásico de Emily Brontë. 

Veremos qué le depara el futuro a Elordi, aunque parece que últimamente tiene la vista bastante puestas en sus raíces vascas. 

¿Próxima parada, España? 

Elordi ya ha dejado caer que tiene como siguiente objetivo actuar en español, aunque se va a tener que poner las pilas porque por ahora no habla el idioma. Aún así, presume a menudo de sus raíces vascas, ya que su abuelo paterno era de Vizcaya. 

Seguramente los directores españoles se están frotando ya las manitas ante la idea de contar próximamente con Elordi (que además parece que ha hecho buenas migas con Oliver Laxe). Pero hasta que veamos si se atreve a actuar en español o incluso en euskera, Elordi lo tiene muy claro: 'Cumbres Borrascosas' es tremendamente vasca. 

"Tiene una gran montañosidad, estoy de acuerdo con que es la película más vasca que he hecho", dijo el actor australiano a Fotogramas. Al fin y al cabo, "Cumbres Borrascosas" es el nombre de la vivienda de Heathcliff en la novela de Brontë en lo alto de los páramos de Yorkshire. Y la parte borrascosa tiene una intención doble, ya que por un lado hace alusión al clima tormentoso y nublado de la zona pero también a la apasionada y complicada relación de los protagonistas.
Cumbres Borrascosas

Así que según Elordi parece que 'Cumbres Borrascosas' se podría haber rodado directamente en la Vizcaya natal de su abuelo Joaquín. Aunque tampoco es todo positivo, y la relación de Heathcliff y Cathy está destinada a ser un drama mayúsculo más allá de su marco tórrido. 

"A mí me hace pensar en la emoción y en la pasión", aseguró Elordi "Obviamente, la película tiene un toque de moraleja, pero me fascinan estos personajes que aman con tanta intensidad y lo dicen en voz alta. Creo que es algo precioso".

Veremos si tenemos más borrascas en el horizonte para Elordi, o si se anima con una película auténticamente vasca en el futuro. Mientras tanto, 'Cumbres Borrascosas' de Emerald Fennell aterriza en nuestros cines este 13 de febrero para un San Valentín un tanto turbulento.

