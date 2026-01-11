Hoy en Netflix, la película de ciencia ficción más vista de la plataforma del último año con 88 millones de visualizaciones

Hace ya varios días que dejamos atrás a 2025 y ya han empezado a lanzar las primeras novedades de 2026, pero ahora toca hacer una pequeña parada y recordar cuál fue la película de ciencia ficción más vista de Netflix el año pasado. Ese honor pertenece a 'Frankenstein', pues la película dirigida por Guillermo del Toro se fue por encima de las 88 millones de visualizaciones.

Un gran éxito para Guillermo del Toro

Estrenada en Netflix el 7 de noviembre -antes pudo verse de forma limitada en cines-, 'Frankenstein' fue la película número 1 de Netflix durante dos semanas, consiguiendo 29,1 millones de visualizaciones durante la primera y 33,8 millones durante la segunda. Luego fue perdiendo fuerza y finalmente sólo estuvo cinco semanas en el top 10 semanal de la plataforma.

En total, 'Frankenstein' se fue hasta las 88,5 millones de visualizaciones durante esas primeras cinco semanas, pero es evidente que luego también siguió sumando. Por desgracia, Netflix no ha compartido esos datos, así que no nos queda otra que centrarnos en lo que están disponibles a través de Tudum.

Por cierto, hay otra película de ciencia ficción que ha conseguido datos muy similares a los de 'Frankenstein'. Me refiero a 'El gran diluvio', ya que el largometraje coreano sumó 72,1 millones de visualizaciones durante sus tres primeras semanas en la plataforma. En ese periodo, la nueva adaptación de la célebre novela de Mary Shelley había conseguido 77,5 millones.

No me cabe duda de que para Netflix ha sido bastante más rentable 'El gran diluvio', pues 'Frankenstein' tuvo un generoso presupuesto de 120 millones de dólares. Eso sí, su impacto ha sido muchísimo mayor que el de 'Estado eléctrico', la película más cara de la historia de Netflix que luego fue una gran decepción en audiencias.

¿Merece la pena la nueva 'Frankenstein'?

He de confesar que la nueva versión de 'Frankenstein' no me entusiasmó tanto como a otros -en Rotten Tomatoes consigue un 85% de valoraciones positivas y suena con mucha fuerza de cara a los Óscar-, ya que la idea de contar la historia desde dos puntos de vista diferentes acaba por volver un poco en su contra. El motivo de ello es que la parte que gira alrededor de la criatura interpretada por Jacob Elordi llega a hacerse un tanto pesada.

Eso unido a su abultado metraje -se va hasta las dos horas y media de duración- acaban empañando una película con un despliegue técnico inapelable y una convincente interpretación de Oscar Isaac. De hecho, todo el reparto cumple de forma más que satisfactoria en una película que se queda lejos de ser la definitiva sobre 'Frankenstein'.

Ese honor sigue perteneciendo a lo que ofreció James Whale en su momento, pues su 'El doctor Frankenstein' es una película excelente, pero es que luego se superó a sí mismo con la extraordinaria 'La novia de Frankenstein', una de las mayores obras maestras de la historia del cine de terror y ciencia ficción. Curiosamente, el título posterior que más cerca ha estado de ese nivel ha sido la genial comedia 'El jovencito Frankenstein'.

