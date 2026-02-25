'The Dog Stars'. Todo lo que sabemos sobre la nueva película de ciencia ficción de Ridley Scott con Jacob Elordi

Ridley Scott tiene ya 88 años, pero esto no le impide tener en desarrollo la friolera de ocho —sí, OCHO— proyectos en los que, si nada lo impide, hará las veces de director. A fecha de hoy, el más avanzado se titula 'The Dog Stars' y, a pesar de que la información que tenemos sobre él es bastante limitada, sí es suficiente para recopilar todo lo que sabemos hasta el momento y soñar con lo que puede ser un bombazo en toda regla.

¿Cuándo se estrena 'The Dog Stars'?

Las últimas noticias al respecto de la fecha de estreno de 'The Dog Stars' nos las trajo Deadline hace ya un par de meses, y sitúan el lanzamiento del largometraje en el 28 de agosto de este 2026. En primera instancia, la cinta estaba prevista para llegar a las salas de cine este mismo mes de marzo, pero la gente de Disney decidió dar un meneo a su calendario y relegando lo nuevo de Scott a la campaña veraniega.

La historia de 'The Dog Stars'

En lo que respecta a lo estrictamente argumental, hay que subrayar que 'The Dog Stars' adapta la novela homónima publicada en 2013 y escrita por Peter Heller. Según esto, y tal como recoge THR, la historia, ambientada después de una pandemia de gripe que ha erradicado a la mayor parte de la civilización humana, seguirá a un piloto civil llamado Hig que vive en una base aérea abandonada con su perro y un antiguo Marine.

Bajo este marco, Hig y sus compañeros se limitan a sobrevivir al día a día hasta que una misteriosa transmisión rompe su rutina y les da esperanza de que exista un futuro mejor para los supervivientes.

En una entrevista con Collider, el propio Ridley Scott compartió su visión sobre el material original, situándolo en una línea similar a obras como 'The Martian' y 'The Road'.

Es un libro maravilloso. Lo situaría en una línea similar a The Martian por su sencillez y, a la vez, su dramatismo. No me metería en esto si no fuera genial. Así que sí, es genial. Trata realmente sobre cuatro personas en un universo. Suelo usar la frase: "el fin del mundo acaba de ocurrir". Así es como sobrevives. Pero no es The Road.

El reparto de 'The Dog Stars'

Agarraos, porque vienen curvas con un reparto que sólo tiene cinco nombres asociados, pero que son más que suficientes para vender el título por sí solos. El último en subirse al barco no es otro que Jacob Elordi, el actor del momento que está levantando pasiones con su doblete en 'Frankenstein' y 'Cumbres borrascosas' y que, por supuesto, no estará solo en esta odisea en clave de ciencia ficción en la que también harán acto de presencia nada menos que Margaret Qualley, Josh Brolin, Benedict Wong y Guy Pierce.

Imágenes y tráileres de 'The Dog Stars'

A fecha de hoy el material promocional es limitadísimo, con un poster sosísimo en el que figuran el título y el nombre de su actor principal. En cuanto haya novedades, ampliaremos esta sección.

