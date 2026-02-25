Seca, contundente y sin artificios. 'Ruta de escape' tiene a un "Mark Ruffalo que interpreta hasta con el último poro de su cara"

Hay películas que, sin ser perfectas, conectan de lleno con el placer más puro del género. Eso es lo que le ocurre a 'Crime 101', titulada en España como 'Ruta de escape', la adaptación de un relato de Don Winslow. La cinta, dirigida por Bart Layton, se mueve en el terreno del policíaco contemporáneo con ecos claros del noir clásico y del cine de los años 70.

Ambientada en Los Ángeles, la historia sigue a un ladrón de guante blanco (Chris Hemsworth) que ejecuta golpes milimétricos a lo largo de la carretera 101, mientras un policía íntegro y agotado (Mark Ruffalo) intenta darle caza. En el camino aparecen figuras clave como el personaje desestabilizador al que da vida Barry Keoghan y una agente de aseguradora interpretada por Halle Berry, en un relato atravesado por la fatalidad, la violencia contenida y la melancolía urbana.

Acción y noir clásico

Para Alejandro G. Calvo, el primer gran titular es claro: estamos ante "la mejor adaptación de una obra de Don Winslow", aunque matiza que "sin ser perfecta, sin ser una grandísima película cerrada", tiene todo lo necesario para disfrutarla muchísimo. De hecho, lo resume con entusiasmo: "Me lo paso tan bien que pienso, si todas las pelis que me quedan por ver este año fueran como esta, yo firmaba".

El crítico celebra en La crítica de Álex especialmente su fidelidad al espíritu del escritor: "La escritura de Don Winslow es seca, dura, violenta, expeditiva", y considera que la película recoge esa pureza del género donde "no se explica nada que no haga falta explicar". Destaca diálogos que conservan ese filo literario como ejemplo de esa contundencia tan propia del autor.

También subraya el trabajo de Barry Keoghan, al que define casi como un elemento desestabilizador en sí mismo: cuando entra en plano, "todo se vuelve inestable, todo se vuelve de repente muy quebradizo". Para Calvo, su presencia aporta tensión constante y eleva cada escena en la que aparece, especialmente en el atraco a la joyería y en la persecución en moto.

Eso sí, encuentra un hándicap en su protagonista: "Chris Hemsworth es un actor muy limitado, hay que saber usarlo". A su lado, dice, "Mark Ruffalo interpreta hasta con el último poro de su cara", lo que evidencia el contraste. Aun así, considera que el director sabe contenerlo, hacerlo hablar poco y apoyarse en su físico y presencia. El balance final es rotundo: "Sin ser nada del otro mundo, funciona y te lo pasas genial viéndola".

