"Nos pasamos de la raya". Chris Hemsworth señala el gran error de 'Thor: Love and Thunder' y habla sobre su futuro en Marvel después de 'Vengadores Doomsday'

El actor Chris Hemsworth se encuentra en plena campaña promocional de 'Ruta de escape', su nuevo thriller de acción en el que vuelve a colaborar con Mark Ruffalo. Que iba a tener que responder también a preguntas sobre su futuro en Marvel era inevitable, pero ahora ha concedido una interesante entrevista en SmartLess, donde también ha reconocido errores con 'Thor: Love and Thunder'.

"Tenemos algunas ideas"

Lo cierto es que Hemsworth ya había mostrado anteriormente su descontento en varias ocasiones con la película dirigida por Taika Waititi, pero ahora ha vuelto a abordar el tema. Él cree que se "pasaron de la raya" con el uso del humor, pero argumenta que simplemente estaban intentando hacer "algo diferente".

Hay que tener cuidado. Cuando hicimos 'Thor Ragnarök', la película de Taika dio un giro inesperado. Fue divertidísimo. Hubo una gran aceptación del cambio. Y luego 'Love and Thunder', que era como un sketch de Monty Python, y probablemente nos pasamos de la raya, y luego hubo algunas reacciones negativas. Se preguntaron: '¿Por qué es tan tonto y por qué es así?'. El público se ofendió muchísimo y pensamos: Oh, solo nos estamos divirtiendo o intentando algo diferente.

Por ello, no sorprende que vayan a volver a cambiar el enfoque del personaje en 'Vengadores: Doomsday', algo que ya se dejaba caer en el adelanto de la película centrado en el personaje de Hemsworth. El propio actor destaca que "hablé con Kevin Feige al respecto y me dijo que es genial porque el público ahora espera giros dramáticos con el personaje. Y, hagamos lo que hagamos a continuación, tenemos algunas ideas para hacer algo bastante único de nuevo y, con suerte, diferente".

Sí se sabe ya que Thor regresará después de 'Vengadores: Doomsday', pero todavía no ha trascendido demasiado sobre 'Thor 5'. También es normal, que el personaje todavía tiene que pasar por otras aventuras antes de su esperado regreso en solitario. Pero lo que sí está claro es que tenemos a Hemsworth confirmado como el Dios del Trueno por unos cuantos años más.

