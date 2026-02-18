"Fue una catapulta". Grison agradece su olvidado paso por 'El Hormiguero' antes de hacerle competencia directa a Motos

Antes de que RTVE y Antena 3 enfrentasen a los dos talk shows más vistos de la televisión patria, Motos había creado el imperio de 'El Hormiguero' gracias a saber rodearse de todo tipo de personalidades. De músicos a cómicos y cualquiera entre medio, todo invitado que actuase en aquel plató podía considerar que lo había conseguido. En el caso de Grison, aquella fue su plataforma directa a 'La revuelta'.

En su aparición en el programa de radio 'Carne Cruda', Grison enterraba momentáneamente el hacha de guerra entre los dos programas, admitiendo que se lo pasó muy bien en el formato de Motos y que "fue una catapulta de mi carrera, por eso estoy ahora donde estoy". Antes de sumarse al proyecto de Broncano del que hoy es pieza clave, fue su faceta beatboxer lo que le permitió empezar su recorrido en televisión.

Estrenándose en 2013, pasó un par de años como invitado recurrente de Motos, a veces con Tuli, compañero de número, y a veces solo. En su espectáculo combinaba comedia visual con beatbox, actuando delante de invitados como Karlos Arguiñano o Steve Carell, que se atrevió a ponerse al micrófono para que le hiciera un remix.

Grison aprovechaba sus últimas declaraciones, eso sí, para lanzar una pullita con humor al formato de Motos, aclarando que no cobró "ni un pavo" en el tiempo que estuvo de colaborador. "No me ponían ni medianoches, tenía que ir a donde Trancas a robárselas". Y eso que también le tocó currar fuera del horario del programa. Entre sus méritos se asegura de mencionar haber estado en casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos como profesor de beatbox, habilidades que luego ella tuvo que demostrar en el programa.

No sería hasta años más tarde que participaría en la creación de la productora que luego haría 'La resistencia', y su colaboración con Broncano se ha mantenido desde entonces. Pese a que la actual rivalidad entre los dos programas es más que sabida, Grison bromeaba en otra entrevista con que por dinero volvería sin pensarlo al programa de Motos, poniendo su precio en un millón. "Por si acaso hay una oferta Pablo, yo un kilo".

