La nueva 'Los Vigilantes de la Playa' anuncia el regreso de uno de los protagonistas de la mítica serie original con David Hasselhoff

Hace unos meses nos enterábamos de que Fox estaba preparando una nueva 'Los vigilantes de la playa'. El proyecto ha avanzado mucho desde entonces y ahora se ha anunciado el regreso de David Chokachi como Cody Madison, uno de los protagonistas de la mítica serie original emitida entre 1989 y 2001.

Todo lo que sabemos sobre la nueva 'Los Vigilantes de la Playa'

La vuelta de Cody nos lo muestra dirigiendo The Shoreline, el bar-asador oficial del lugar, pero eso no le impide seguir poniéndose el ya legendario bañador para seguir salvando vidas de vez en cuando. Además, ejerce como mentor de los nuevos socorristas y no duda en ofrecerles alitas gratis después de algún gran rescate.

El regreso de Chokachi es el primero confirmado de la serie original, pero esperemos que no sea el único. Imagino que al menos intentarán que David Hasselhoff haga algún tipo de cameo, y tampoco estaría mal que hicieran algo parecido con Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa o Yasmine Bleeth, cuyas carreras fueron lanzadas por 'Los Vigilantes de la Playa'.

Ahora es cuestión de tiempo que se vaya concretando el resto del reparto, pues Fox ya ha dado luz verde a una primera temporada de 12 episodios. De hecho, también se sabe ya que su rodaje tendrá lugar esta próxima primavera, transcurriendo en parte en Venice Beach, donde ya se grabara la serie original.

Matt Nix ('Burn Notice') ejercerá como showrunner, mientras que McG se encargará de la dirección del primer episodio. Conocido principalmente por sus aportaciones al cine -suyas son 'Los ángeles de Charlie' o 'Terminator Salvation'-, McG también ha participado en series como 'Chuck' o la versión americana de 'Los misterios de Laura'.

Ahora la cuestión está en ver si tiene suficiente éxito para no quedarse en algo puntual. Que eso fue precisamente lo que pasó con su salto al cine, ya que la película liderada por Dwayne Johnson y Zac Efron no fue mal en taquilla, pero tampoco suficientemente bien como para que Paramount diese luz verde a una secuela. Planes hubo, pero se quedaron en nada.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más