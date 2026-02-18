‘La casa de los famosos’ desata la polémica por la entrada de Sergio Mayer como nuevo concursante: “Pasa más tiempo allí que en la Cámara de Diputados”

La sexta temporada de ‘La casa de los famosos’ ha vuelto a causar furor no solo por sus participantes sino por un movimiento inesperado que ha ocurrido tras las cámaras. Se trata del diputado federal mexicano Sergio Mayer, que solicitó y obtuvo una licencia por tiempo indefinido en la Cámara de Diputados para ingresar como participante al reality show de Telemundo.

Su salida temporal del cargo legislativo -en pleno arranque de importantes debates en el país- llevó el debate del encierro mediático directamente al terreno de la política y el espectáculo, generando un gran revuelo en redes sociales entre quienes celebran su entrada y quienes cuestionan sus prioridades profesionales.

Polémica nacional

La Cámara de Diputados aprobó por votación la licencia solicitada por Mayer, permitiéndole ausentarse de sus funciones públicas a partir del 17 de febrero para participar en el programa. Esta decisión ha sido interpretada por algunos usuarios como una oportunidad para que su suplente, Luis Morales Flores, asuma temporalmente responsabilidades legislativas mientras se discuten temas clave como la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral.

La noticia desató comentarios de todo tipo redes, donde muchos no pudieron ocultar su sorpresa por el cambio de rumbo. Por ejemplo, un usuario escribió: : “¿Qué pedo con la Cámara de Diputados dándole licencia a Sergio Mayer para que entre a #LCDLF6?” indicando incredulidad por la aprobación del permiso. Otro comentario destacó por su ironía: “Sergio Mayer pasa más tiempo encerrado en LCDLF que en la Cámara de Diputados”.

Por su parte, el programa presentó a Mayer como “habitante sorpresa” durante la gala de estreno del reality, donde apareció vestido de negro con gafas oscuras y lanzó su frase característica: “Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos”.

La participación de Mayer en un reality mientras es legislador ha abierto un debate más amplio sobre cómo figuras públicas equilibran su carrera artística con responsabilidades políticas. Algunos defienden que la licencia es legítima y que las funciones del legislador quedan cubiertas por su suplente, mientras que otros consideran que su ausencia en momentos críticos del calendario legislativo es motivo de crítica en redes y foros de discusión pública.

