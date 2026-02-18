Miley Cyrus acaba de anunciar el regreso de Hannah Montana y creo que mi yo de 12 años no podría ser más feliz. Lo que está preparando apunta directo a la nostalgia

Miley Cyrus ha anunciado el regreso de 'Hannah Montana' y creo que los que crecimos con la serie no podríamos ser más felices. La icónica serie de Disney Channel que lanzó su carrera cumple 20 años y lo celebrará con un especial que llegará a Disney+ el 24 de marzo.

El anuncio lo compartió la propia cantante y protagonista en sus redes, acompañándolo de un adelanto que muestra un coche con la matrícula HM20, un guiño a las dos décadas del programa. Del vehículo baja una mujer con botas negras de tacón alto que claramente es Miley, confirmando su participación en este especial.

El aniversario de un icono

El documental incluirá material inédito de la serie, entrevistas exclusivas y un recorrido por algunos de los sets más emblemáticos, como el salón de los Stewart y el famoso armario donde Miley se transformaba en su alter ego. Además, habrá una conversación con Alex Cooper, la creadora del podcast Call Her Daddy, en la que Miley compartirá recuerdos y reflexiones sobre cómo la serie influyó en su vida y en la de millones de fans.

Para Miley, el proyecto tiene un valor sentimental muy profundo y ha afirmado que Hannah "siempre será parte de mí". "Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión". Con este especial, la artista busca reconectar con su alter ego, agradecer a los seguidores que la han acompañado desde el principio y celebrar el legado de la serie que la lanzó al estrellato.

El regreso también ofrece una mirada nostálgica a los fans, que celebramos la idea de volver a escuchar sus icónicas canciones o ver algunos de sus momentazos y escenas inolvidables que marcaron nuestra infancia y parte de la adolescencia.

Con cuatro temporadas, películas, álbumes de platino y una influencia que va desde la música, la moda y la televisión, el especial promete ser una celebración de todo lo que 'Hannah Montana' representó y sigue representando. Y no puede hacerme más feliz.

