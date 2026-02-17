Robert Duvall criticó duramente a Steven Spielberg en 2004 y juró no trabajar con él: "Es muy presuntuoso por su parte"

La muerte de Robert Duvall a los 95 años nos ha dejado sin una de las últimas grandes leyendas vivas de Hollywood. Su carrera estuvo repleta de películas inolvidables, pero dejó escapar la oportunidad de protagonizar 'Tiburón', aún hoy la mejor película dirigida por Steven Spielberg. Y el motivo por el que lo hizo es bastante curioso.

Por qué rechazó 'Tiburón'

El propio Duvall desveló este hecho en una entrevista concedida a Ain't It Cool News, donde aseguró que "rechacé el papel principal en esa película. Quería interpretar al otro. Quería interpretar al pescador portugués, pero era demasiado joven". Se ve que el papel de Brody (Richard Dreyfuss) no le motivaba demasiado.

El actor continuaba señalando que "hablamos como dos horas, Spielberg y yo. Hay mucha influencia portuguesa, así que quería interpretar al portugués, pero era demasiado joven". Resulta curioso que diga esto, porque Duvall era apenas cuatro año más joven que Robert Shaw en la vida real...

Con todo, Duvall reconoce que Shaw fue una gran elección para el papel de Quint y que "terminó haciéndolo bien", pero en sus palabras se percibe que le molestó un poco quedarse sin el papel, incluso aunque él mismo reconoce el motivo por el que no era la mejor elección.

Lo que sí resulta especialmente llamativo es que luego Duvall nunca trabajó a las órdenes de Spielberg en película alguna. Lo más cerca que tuvieron a una colaboración fue 'Deep Impact', donde el cineasta únicamente participaba como productor ejecutivo a través de Dreamworks.

La dura crítica a Spielberg

A eso hay que sumarle una polémica que ambos protagonizaron en el año 2004, pues Duvall aseguró lo siguiente: "Spielberg fue allí hace poco y dijo: "Las mejores siete horas que pasé fueron con Fidel Castro". Ahora, lo que quiero preguntarle es: "¿Considerarías construir un pequeño anexo al museo del Holocausto, o al menos al otro lado de la calle, para honrar a los cubanos que Castro mató?". Es muy presuntuoso por su parte ir allí".

El actor remataba su crítica señalando que "nunca volveré a trabajar en DreamWorks, pero de todas formas no me interesa trabajar allí". Sin embargo, los representantes de Spielberg destacaron que esas declaraciones eran "totalmente falsas" y que el director "nunca dijo eso, ni nada parecido". Sí era verdad que Spielberg había visitado Cuba, pero con carácter "cultural, no político".

Se desconoce si estas explicaciones convencieron a Duvall, pero lo que sí tenemos es la certeza de que el actor nunca volvió a colaborar con Dreamworks, por lo que lo más probable es que no quedase para nada satisfecho con esto.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | "Era mi estrella polar, mi héroe". Al Pacino, Adam Sandler, Viola Davis y Walton Goggins, entre otros, despiden a Robert Duvall