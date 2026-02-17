Robert Duvall dictó sentencia sobre Stanley Kubrick: "Era enemigo de los actores, hizo las peores actuaciones que he visto en el cine"

El legendario Robert Duvall falleció ayer a los 95 años de edad, pero a lo largo de su dilatada carrera apareció en varios clásicos indiscutibles de la historia del cine. Eso sí, también tuvo tiempo de criticar duramente a algunos grandes cineastas, incluso aunque hubieran muerto, pues en 2010 hizo unas durísimas declaraciones sobre Stanley Kubrick.

En contra del método de trabajo de Kubrick

Duvall y Kubrick nunca llegaron a trabajar juntos, pero el primero aseguró en The Hollywood Reporter que "el gran Stanley Kubrick era enemigo de los actores. Era enemigo de los actores. Puedo señalar películas que en las que hizo las peores actuaciones que he visto en el cine: El resplandor y La naranja mecánica".

La principal queja que tenía Duvall era el método de trabajo utilizada por el director de 'Senderos de gloria', ya que añadía lo siguiente: "Actuaciones terribles, tal vez grandes películas, pero son actuaciones terribles. ¿Cómo sabe la diferencia entre la primera toma y la septuagésima? Es decir, ¿de qué se trata?".

De hecho, cuando Jesse Eisenberg y Mark Ruffalo destacan que David Fincher utilizaba un método similar de rodar una enorme cantidad de tomas, Duvall añadía lo siguiente: "¿Siempre ha sido así, David Fincher? ¿Qué hay de cuando hizo ' Se7en '? Obtuvo buenos resultados con eso... Rechacé un papel en 'Se7en', tal vez su metodología es la razón por la que lo hice. Subconscientemente lo sabía".

No especificó qué papel, pero lo único con sentido es que Fincher le ofreciera a Duvall el personaje de Somerset que finalmente acabó interpretando Morgan Freeman. En este caso no puede decirse que saliéramos perdiendo con el cambio, la verdad.

