Festival de Berlín: 'Rosebush Pruning' es una sátira de los ultrarricos que "quiere jugar a ser Buñuel, pero que está más en el terreno de Ruben Östlund"

Envuelta en nombres poderosos y en una promesa de provocación absoluta y dirigida por Karim Aïnouz y escrita por Efthimis Filippou -colaborador habitual de Yorgos Lanthimos- el Festival de Berlín acoge la proyección de 'Rosebush Pruning'.

La película reinterpreta el clásico 'El puño en los bolsillos' de Marco Bellocchio para trasladar su violencia moral a una familia de ultrarricos anglosajones instalados en Barcelona. El resultado es un artefacto grotesco y excesivo que dinamita la idea de familia desde el incesto, la humillación y la perversión, todo envuelto en una puesta en escena hiperluminosa y deliberadamente artificial.

Provocación absoluta

Alejandro G. Calvo la ha visto en el certamen y no le ha temblado el pulso a la hora de describirla. "Es un desastre. No porque no cumpla sus objetivos, que yo creo que los cumple, sino porque a mí esos objetivos no me interesan". Para él crítico, la película lleva su propuesta hasta el extremo grotesco con plena conciencia, pero eso no implica que conecte emocionalmente con el espectador.

Sobre el enfoque de Aïnouz y Filippou, señala que la película "quiere jugar a ser Buñuel, pero está más en el terreno de Ruben Östlund", apuntando a una sátira de los ricos construida desde la caricatura y la provocación visual. En su opinión, todo está llevado "a lo paródico", desde los ciervos dorados que decoran la mansión hasta la violencia moral que atraviesa a los personajes.

Calvo reconoce, sin embargo, la potencia formal del filme: "La peli se ve muy bien". Destaca ese hiperrealismo lumínico y esa acumulación de estímulos en cada plano como una de sus grandes bazas, una estética que conecta con una sociedad donde "no importa lo que somos, sino lo que reflejamos".

Finalmente, el crítico apunta que es una obra diseñada para generar conversación y que "está hecha para llamar la atención, para buscar una respuesta casi agresiva".

