Muere Frederick Wiseman, uno de los documentalistas más importantes e influyentes de todos los tiempos

Nadie ha visto el mundo como Frederick Wiseman desde su lente. Uno de los directores más importantes e influyentes de la historia (aunque también de los más desconocidos entre el público mainstream) nos ha dejado este lunes a los 96 años, según cuenta Variety, dejando tras de sí una amplísima carrera que destaca por su humanidad y complejidad mostrando todos los huecos de instituciones como la biblioteca de Nueva York, el restaurante Le Bois sans feuilles o el ayuntamiento de Boston.

Hasta siempre, Frederick

Wiseman empezó su carrera en 1967, a sus 37 años, con 'Titicut Follies', donde seguía la vida dentro de un hospital psiquiátrico para criminales en Massachusetts. Marcó época y se convirtió en una de las muestras más claras de "cine directo", una vertiente documental que se centra en observar, sin que el cineasta tome partido o intervenga en lo que está ocurriendo.

Más artista que cineasta para todos los públicos, Wiseman fue una figura contracultural desde su inicio, con obras maestras como 'Ex Libris', 'High School' o 'Belfast Maine'. Dicho sea de paso: si te pones a ver sus películas, reserva tiempo. Su película más larga, 'Near Death', dura seis horas explorando todos los recovecos de la UCI de un hospital de Boston, uno de los trabajos más completos jamás realizados sobre el final de la vida.

Wiseman no solo hizo documentales, aunque sea el grueso de su trabajo: dirigió dos películas dramáticas, varias obras de teatro e incluso se atrevió a actuar hacia el final de su vida, cuando estaba demasiado cansado para acometer otro trabajo documental. Aunque nunca se llevó un Óscar por su trabajo (a pesar de la importancia, el carácter y la influencia que ha tenido), Wiseman sí consiguió un galardón honorario en 2016. Honestamente, sabe a poco para lo grande que fue.

Hoy, tras la triste noticia de que nunca volveremos a ver su cámara posada en ninguna institución, es el mejor momento posible para descubrir el cine de un maestro. Pocos legados tan sólidos y seguros como el suyo.

