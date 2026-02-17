"Era mi estrella polar, mi héroe". Al Pacino, Adam Sandler, Viola Davis y Walton Goggins, entre otros, despiden a Robert Duvall

La de Robert Duvall fue una vida dedicada a la actuación. Entre 1952, cuando apareció en su primera obra de teatro, y 2022, cuando hizo su último papel en el cine, se esconden algunas de las mejores películas de la historia e incontables premios. Su adiós a los 95 años ha hecho que todo Hollywood se sobrecoja recordando los mejores momentos de una de esas vidas que merecen ser celebradas.

Hasta siempre, Robert

Viola Davis, que compartió pantalla con él en 'Viudas', ha declarado en Threads que fue un honor trabajar con él, añadiendo "Siempre me han impresionado sus magníficas interpretaciones de hombres que eran a la vez tranquilos y dominantes en su humanidad. Era usted un gigante... un icono... 'Apocalypse Now', 'El padrino', 'Matar a un ruiseñor', 'Gracias y favores', 'El apóstol', 'Lonesome Dove'... La grandeza nunca muere. Permanece... como un regalo. Descanse en paz, señor. Su nombre seguirá siendo recordado... Que los ángeles le canten en su descanso".

Por supuesto, sus compañeros de profesión más míticos no han querido dejarle sin una despedida, como ha señalado Variety. Al Pacino ha dicho "Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Fue un actor de pura cepa, su conexión con ello, su comprensión y su fenomenal don serán siempre recordados. Le echaré de menos". Por su parte, Robert de Niro ha afirmado "Que dios bendiga a Bobby. Espero poder vivir hasta los 95. Que descanse en paz". También Francis Ford Coppola ha afirmado "Qué duro golpe saber de la pérdida de Robert Duvall. Un actor tan grande y una parte tan esencial de American Zoetrope desde sus inicios: 'Llueve sobre mi corazón', 'La conversación', 'El padrino', 'El padrino 2', Apocalypse Now', 'THX 1138', 'Assassination Tango'".

Michael Keaton, que trabajó junto a él en 'The Paper (Detrás de la noticia)' ha sido más realista en Instagram: "Otro amigo que se va. Actué con él y nos hicimos amigos. Compartimos una estupenda tarde en mi porche hablando sobre caballos. Era la grandeza personificada como actor". También ha llegado al corazón de Adam Sandler, que compartió escenas con él en 'Garra', uno de sus últimos trabajos: "Divertidísimo. Fuerte como pocos. Uno de los mejores actores que hemos tenido nunca. Era un hombre con el que daba gusto hablar y reír. Le queríamos mucho. Todos le queríamos. Hay tantas películas legendarias entre las que elegir... Vedlas cuando podáis".

No solo le han recordado actores. De hecho, el mismísimo Ted Sarandos, director de Netflix, ha dicho de él: "Ser un actor característico capaz de robarse todas las escenas en algunas de las mejores películas jamás realizadas y seguir siendo un protagonista capaz de llevar adelante películas grandes y pequeñas no es poca cosa en Hollywood. Robert Duvall era ese tipo de actor y ese tipo de estrella. Hoy hemos perdido a uno de los grandes, pero, por suerte, siempre nos quedarán Tom Hagen, el teniente coronel Bill Kilgore, Bull Meechum, Mac Sledge y todos los grandes personajes que inmortalizó para nosotros". Más prosaico ha sido Stephen King en Twitter al recordar uno de sus mejores papeles: "¡Me encanta el olor del napalm por la mañana! DEP Robert Duvall".

Por su parte, Walton Goggins, que hizo un pequeño papel en su película 'El apóstol', ha recordado su tiempo junto a él: "La luz celestial acaba de perder su brillo... Al menos para mí. Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Era mi amigo. Mi mentor. He conservado estas fotos durante 30 años. Las tomó el fotógrafo de rodaje en el set de 'El apóstol', la película que él mismo escribió y dirigió. Yo tenía 24 años. El privilegio de haber podido trabajar con este hombre, de haberlo conocido, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Era mi estrella polar, mi héroe". Era uno de los grandes, y se le va a echar de menos. Nuestra estrella polar, nuestro héroe.

En Espinof | 'El padrino, parte II', perdiendo a la familia

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026