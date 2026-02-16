La taquilla se rinde ante 'Cumbres Borrascosas' y saca músculo gracias al target tradicionalmente femenino. Nadie sabe si durará o es un espejismo

No sé cuándo va a dejar la taquilla de darnos alegrías, pero levantarnos los fines de semana con buenas noticias empieza a ser una peligrosa costumbre en 2026. Ya nos esperábamos que 'Cumbres borrascosas' fuera un éxito, pero no tanto como ha acabado resultando, firmando cifras similares a las de febrero de 2019 (donde el gran estreno fue 'Alita') y que tan solo han sido superadas, en un mundo post-pandemia, por películas Marvel: 'Ant-man y la Avispa: Quantumania' y 'Capitán América: Brave New World'. Hay motivos para la esperanza. A ver si duran.

Cumbres exitosas

Tal y como vemos en Box Office Mojo, 'Cumbres Borrascosas' se ha hecho con el número 1 de taquilla en Estados Unidos recaudando 34,8 millones de dólares (unos 40 en el fin de semana largo por el Día del Presidente), sumando en todo el mundo unos 82 millones de dólares. Dado que su presupuesto era de 80, está más que encarrilada para dar beneficios demostrando, una vez más, que el target eminentemente femenino responde y que, qué demonios, ha sido un acierto estrenarla en San Valentín.

El top 3 está formado por otros dos estrenos. El primero, 'Como Cabras', se ha llevado 26 millones en el fin de semana, 32 si contamos el lunes (y un total de 47,6 en todo el mundo). Su presupuesto han sido 80 millones, pero dado que no tiene rival en su género hasta el estreno de 'Hoppers' en marzo, es probable que lo recupere sin problemas. El segundo, y aquí sí que se viene golpe, 'Ruta de escape', lo nuevo de Chris Hemsworth que se ha tenido que conformar con 15,1 millones (o 17,8 en el fin de semana largo). Su presupuesto también era de 80 millones que no recuperará, mostrando que el presupuesto medio siempre es una apuesta que puede salir regular.

El resto de las películas del top, con la excepción de 'Buena suerte, pásalo bien y no mueras' (puesto 7 con 3,6 millones frente a 20 millones de presupuesto), son viejas conocidas: 'Send Help' se anota otros 8,9 millones y suma ya 73 en todo el mundo; 'Solo Mio' no para de sorprender con otros 6,8 y 'Zootrópolis 2' sigue aguantando en su semana 12 como una titana, con otros 3,7 millones que se suman a los 1830 que ya ha recaudado en todo el mundo. De hecho, Disney se ha convertido en la primera productora que recauda más de 1000 millones en 2026 gracias a esta y 'Avatar: Fuego y Ceniza'. Solo ha necesitado siete semanas para conseguirlo.

A priori, no parece que las películas de esta semana vayan a temblar con los estrenos de la próxima, donde 'How to make a killing', comedia con Glen Powell y Margaret Qualley, es la mayor competencia (y servirá para ver si son estrellas de las que llevan a sacar entradas). Por lo demás, todos los ojos están puestos para dentro de 2 semanas, donde 'Scream 7' decidirá si tenemos un febrero de récord o no. En todo caso, ha sido el segundo mejor fin de semana del año después del primero y eso siempre es motivo de alegría, sobre todo porque no ha necesitado ninguna franquicia para ello. ¿Es el retorno del presupuesto medio?

Por el norte, borrasca

En España estamos de enhorabuena: solo con estos dos fines de semana, ya vamos mejor que en todo febrero del año pasado. El público patrio está respondiendo no solo a la mayoría de los estímulos lanzados desde Estados Unidos, sino también a las películas españolas: en total, este fin de semana volvemos a acercarnos al millón de entradas vendidas, con 875.000. Y, por supuesto, el número 1 ha sido para 'Cumbres borrascosas', con 1,82 millones de euros. Se esperaba más, honestamente, pero es el segundo mejor estreno del año, solo por detrás de 'La Asistenta', que aún aguanta en el top 5. Alguien debería estar tomando nota de cierta pauta.

En segundo lugar también tenemos 'Como Cabras', al igual que en Estados Unidos, que casi llega al millón de recaudación, seguida por una 'Hamnet' que aguanta estupendamente bien y que ha demostrado ser un pequeño gran fenómeno: ya pasa de los 5 millones recaudados, y va a cumplir un mes impertérrita en el top 3 de taquilla. Más que merecido, por cierto. 'Aída y vuelta' pierde su trono (ahora sí) pero está amortizada en el puesto 4 de taquilla. No ha tenido la misma suerte 'Ruta de Escape', que, como en Estados Unidos, ha pinchado, en este caso con tan solo 409.000 euros.

Del resto de la taquilla semanal es destacable no solo el aguante de 'Marty Supreme', 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'Zootrópolis 2' (ya a punto de despedirse del top), sino la entrada de 'Tres adioses' en el puesto 9, que se quedó fuera el fin de semana pasado pero ha resistido y superará el millón de euros dentro de poco, o lo que es lo mismo, supondrá uno de los mayores éxitos de Isabel Coixet. Sí, el cine de pequeño y mediano presupuesto que tradicionalmente se consideraría de target femenino está salvando febrero. Y de qué manera.

La semana que viene, el cine de prestigio tratará de hacerse hueco con la estupenda 'El agente secreto', enfrentándose a propuestas de todo tipo, desde 'Greenland 2' hasta lo nuevo de Bradley Cooper ('Sin Conexión'), cine de terror ('La maldición de Shelby Oaks') o dos opciones de cine español: 'El fantasma de mi mujer' y 'La boda'. Antes de que la marabunta de blockbusters venga a arrasar con todo con éxitos inconmensurables y fracasos catastróficos, está siendo muy bonito recordar que otro tipo de cine también es posible, y que las perspectivas deprimentes sobre el estado de los "eventos" como únicos estrenos capaces de dar dinero, después de todo, no tenían razón. O quizá sea solo un bonito oasis. Quién sabe.

