Zack Snyder dirigirá el remake de una de las mejores películas de ciencia ficción y acción de todos los tiempos

Zack Snyder se ha tomado con cierta calma los últimos años, quizá para recuperarse del fiasco que supuso su 'Rebel Moon' para Netflix. En 2027 volverá a nuestras vidas con el largometraje 'The Last Photograph', pero la noticia ahora es que ha aceptado dirigir la nueva versión de '1997: Rescate en Nueva York' ('Escape from New York'), una de las mejores películas de ciencia ficción y acción de todos los tiempos.

Dirigida por John Carpenter y protagonizada por Kurt Russell, '1997: Rescate en Nueva York' cuenta la historia de Snake Plissken, un antiguo héroe de guerra que está a punto de entrar entre rejas. Sin embargo, le ofrecen la posibilidad de recuperar la libertad, pero para ello tendrá que rescatar al presidente de los Estados Unidos, que ha sido apresado por un grupo de radicales en una Nueva York que se ha convertido en una gigantesca prisión de alta seguridad.

Prioridad total para StudioCanal

La película original estrenada en 1981 fue un gran éxito comercial, pero Carpenter y Russell tardaron la friolera de 15 años en hacer la secuela '2013: Rescate en L.A.' ('Escape from L.A.') que tuvo un recibimiento bastante más frío. Su pinchazo en taquilla seguramente fue también clase para que no hubiese más entregas, pero desde hace tiempo se viene hablando de un posible remake que ahora está cogiendo realmente forma.

StudioCanal y The Picture Company son las compañías encargadas de intentar levantar esta nueva versión de '1997: Rescate en Nueva York'. Tal y como aclara The Hollywood Reporter, es una prioridad absoluta para StudioCanal, que quiere afianzarse como una actor muy a tener en cuenta con sus franquicias, pues también está detrás de las películas de 'Paddington' y 'Evil Dead'.

Por el momento no hay fecha de estreno previsto para este remake, pero en unas semanas se empezará a buscar inversores, por lo que se perfile muy seriamente como el próximo trabajo de Snyder. Por cierto, Carpenter es copropietario de los derechos, por lo que también está vinculado al proyecto, aunque únicamente como productor ejecutivo.

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