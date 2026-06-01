Carles Porta le devuelve el optimismo al true crime con su nueva serie. 'Abandonados' va mucho más allá del crimen y explora el vacío de la identidad perdida

Carles Porta ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores narradores de no ficción de nuestro tiempo con 'Abandonados', una serie documental que trasciende el true crime para adentrarse en un territorio mucho más íntimo. Recién llegada a Disney+, la producción sigue la historia real de tres hermanos que fueron encontrados solos en la Estación de Francia de Barcelona en 1984, sin que nadie supiera quiénes eran ni de dónde venían.

Durante décadas vivieron sin saber de dónde venían, sin respuestas sobre sus padres y sin una historia a la que aferrarse. Y a lo largo de cuatro episodios, el documental convierte esa ausencia en el motor de una investigación fascinante que mezcla memoria, periodismo, emoción y perseverancia. Más que resolver un misterio, 'Abandonados' habla de la necesidad universal de saber quiénes somos y de dónde venimos.

Un vacío absoluto

Todo arranca el 22 de abril de 1984, cuando tres hermanos de apenas 2, 4 y 6 años aparecen solos en la Estación de Francia de Barcelona. No saben explicar quiénes son, dónde viven ni cómo han llegado hasta allí. Nadie los reclama jamás, pese a que el caso llegó a aparecer en todos los medios de comunicación de la época.

Décadas después, esos tres niños Elvira, Ramón y Ricard ya son tres adultos que siguen conviviendo con la misma pregunta que los ha acompañado toda la vida: qué ocurrió realmente con sus padres. Y el documental les da voz para reconstruir una historia.

Uno de los grandes aciertos de la serie es mostrar cómo una investigación puede comenzar prácticamente desde cero. Los recuerdos fragmentados de los hermanos, algunas imágenes difusas de la infancia y la mención de una persona llamada Denis son las únicas pistas disponibles para intentar reconstruir su pasado.

A medida que avanzan los episodios, la historia se convierte en una especie de rompecabezas que implica a muchos más factores. Periodistas, investigadores independientes y ciudadanos anónimos se implican en una búsqueda que cruza fronteras y recupera documentos que parecían perdidos para siempre. La sensación de estar viendo cómo se ilumina poco a poco un mapa completamente en blanco resulta apasionante.

Aunque la figura de Carles Porta está muy presente, 'Abandonados' se distancia de los códigos habituales del true crime. Aquí no hay asesinos ni culpables a los que desenmascarar. El suspense nace de otra pregunta mucho más emocional: descubrir quiénes eran realmente aquellos niños abandonados y qué circunstancias los llevaron hasta aquel andén.

Y, por si fuera poco, la serie también funciona como un homenaje a la familia adoptiva que les ofreció un hogar cuando más lo necesitaban. Gracias a ellos, los tres hermanos crecieron rodeados de cariño, aunque su pasado que siguiera incompleto. Por eso, esta docuserie no solo busca justicia para lo ocurrido hace más de cuarenta años, sino que también les ofrece cierta reparación a quienes han vivido toda una vida sin conocer el origen de su propia historia.

Está en Disney+.

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