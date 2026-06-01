Los Crunchyroll Awards no son suficientes. Japón quiere montar sus propios premios para celebrar el anime, y creo que tiene bastante sentido

En mayo se celebró la décima ceremonia de los Anime Awards de Crunchyroll, que cada año se han ido haciendo más grandes y reúnen a más fans y celebridades. Este año han batido récord de participación con más de 73 millones de votos emitidos, porque uno de sus mayores reclamos es que los fans pueden votar para apoyar a sus series favoritas.

Pero ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos, y en Japón están empezando a plantearse crear sus propios "Anime Awards".

Va tocando ponerse las pilas...

Aunque los Anime Awards de Crunchyroll reúnen a muchas grandes figuras del mundillo, no se libran de su ración de críticas, especialmente desde dentro de Japón. Uno de los críticos más vocales ha sido George Wada, el presidente de Wit Studio y Production I.G.

Wada cree que Japón debe crear sus propios premios de anime, especialmente de cara a mejorar la sostenibilidad de la industria y las condiciones laborales de quienes hacen posibles nuestros animes favoritos. Unos premios japoneses también ayudarían a dar una mayor visibilidad a los creadores y reconocer su trabajo, celebrando más claramente la parte técnica y creativa del anime.

Quizás unos premios en la línea de los Annie Awards, en los que los propios profesionales se encargan de nominar y vota, y tienen un enfoque mucho más técnico y menos comercial, sería un paso en la dirección correcta. Especialmente porque, otro año más, los Crunchyroll Anime Awards no se han librado de polémicas por la manera en la que se gestionan los premios.

A pesar de que sirven para poner el foco en el anime, con una ceremonia vistosa llena de actores, cantantes y personalidades, el sistema de votaciones todavía queda lejos de ser completamente transparente. Los finalistas se deciden en una primera ronda en la que votan expertos del mundillo, incluyendo periodistas y críticos, pero la ronda decisiva es la pública en la que el voto de los fans es decisivo.

Esto ha llevado a que en los últimos años terminen ganando las series y películas más populares, y este año lo hemos vuelto a ver, con lo que quizás Crunchyroll debería replantearse el sistema de votaciones. Al fin y al cabo, los fans muchas veces terminan votando con el corazón y más visceralmente con la idea de apoyar a su anime como si se tratase de su equipo de fútbol, y no necesariamente votan de manera objetiva.

El voto del público ya se viene criticando desde hace año. Así que unos premios puramente japoneses también ayudarían a dar voz a esos animes menos mainstream que quizás se quedan eclipsados tras las grandes series. Aunque unos premios japoneses seguramente también seguirían cayendo en el peligroso error de ignorar a las series chinas, coreanas o de otros países...

Ahora bien, que los Anime Awards se hayan vuelto tan grandes también ha servido para que en Japón quieran espabilar y ponerse al día, que tampoco es fácil.

Los estudios se están dando cuenta del alcance internacional de sus creaciones, y ya va siendo hora de que no se deje todo el peso de celebrar los animes a Crunchyroll y sus premios anuales. Cuantas más oportunidades tengamos, mejor, y más si sirve para mejorar la calidad de vida y el reconocimiento de los animadores.

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