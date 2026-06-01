Hoy en Netflix, una serie perfecta para los que echamos de menos 'Barry' y 'Dexter'. Un thriller oscuro con humor negro y muy mala leche

Pocas series mezclan el crimen, la comedia negra y la sátira contemporánea con tanta naturalidad como lo hace 'Mindfulness para asesinos', que acaba de volver con una nueva tanda de episodios. La producción alemana de Netflix retoma la historia exactamente donde la dejó, siguiendo a Björn Diemel, un abogado que encontró la manera de justificar algunos de los actos más cuestionables que podamos imaginar.
Lo que podría haber sido una premisa de un solo chiste sigue funcionando gracias a un equilibrio muy particular entre el suspense, el humor absurdo y personajes que se toman completamente en serio situaciones cada vez más disparatadas.
Cada uno hace terapia a su manera
Con episodios de apenas media hora, la serie mantiene un ritmo ágil y adictivo, apoyándose además en la excelente interpretación de Tom Schilling, capaz de transmitir serenidad y desesperación al mismo tiempo. Y como resultado tenemos una propuesta tan extravagante como entretenida.
La nueva temporada sigue a Björn, que intenta mantener una apariencia de estabilidad mientras sigue asistiendo a las sesiones de mindfulness que, en teoría, deberían ayudarlo a gestionar su vida. Sin embargo, como suele ocurrir en esta serie, los métodos de su terapeuta se acaban interpretando de otra forma.
Uno de los grandes ejes de los nuevos episodios gira en torno al intento de sanar al niño interior. Tras la recomendación de su terapeuta, Björn empieza a visualizar una versión infantil de sí mismo que lo acompaña constantemente. Esto empieza como un ejercicio de introspección, pero acaba convirtiéndose en una nueva fuente de problemas y decisiones impulsivas.
Mientras intenta resolver sus problemas, Björn sigue atrapado en una compleja red criminal. Continúa gestionando negocios turbios, ocultando secretos peligrosos y tratando de mantener bajo control una situación que acabará explotando en cualquier momento. Y poco a poco la tensión aumenta.
Además, gran parte del atractivo de la serie sigue estando en la interpretación de Tom Schilling. Su capacidad para mantener a Björn aparentemente tranquilo incluso cuando todo se cae a pedazos hace que el personaje sea tan inquietante como carismático.
Con sus ocho nuevos episodios mantienen el tono, el ritmo y la personalidad que hicieron destacar a la serie desde el principio -y que tanto pueden recordar a otras ficciones como 'Dexter' o 'Barry'-. Esta segunda temporada ofrece exactamente lo que queremos y a un protagonista que sigue tomando decisiones terribles mientras intenta convencerse de que está encontrando la paz interior.
