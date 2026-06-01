Ha muerto Josefina Molina, pero siempre la recordaremos como una de las pioneras del cine español. Abrió camino para muchas mujeres y esta es su mejor película

La muerte este fin de semana de Josefina Molina, una de las grandes pioneras del cine español y una figura fundamental para abrir camino a las mujeres detrás de las cámaras, es una buena oportunidad para redescubrir una de las obras más valientes y emocionantes que tiene el cine en nuestro país: 'Función de noche'.

La cineasta cordobesa, fallecida a los 89 años, fue la primera mujer en graduarse en Dirección en la Escuela Oficial de Cine y dejó un legado imprescindible tanto en el cine como en la televisión españolas. Estrenada en 1981, 'Función de noche' sigue siendo una película difícil de clasificar y, precisamente por eso, tan fascinante. A medio camino entre el documental y la ficción, la obra reúne a la actriz Lola Herrera y a su exmarido, Daniel Dicenta, para una conversación que acaba convirtiéndose en un retrato muy honesto sobre el amor, el desgaste de las relaciones, las renuncias personales y el papel de las mujeres en una sociedad que todavía arrastraba muchas inercias del pasado.

Cinco horas con Daniel Dicenta

Lo primero que sorprende de 'Función de noche' es cómo nos deja con la sensación de que estamos asistiendo a algo real e irrepetible. Molina elimina las barreras habituales entre espectador y personajes para capturar una conversación cargada de emociones, recuerdos y heridas que siguen abiertas. La cámara observa con una cercanía muy incómoda, pero nunca llega a ser del todo invasiva.

La fuerza de la película está en la presencia de Lola Herrera. La actriz se muestra vulnerable y contundente al mismo tiempo, repasando aspectos de su vida personal y sentimental con una sinceridad que resulta extraordinaria. Su relato trasciende lo individual para convertirse en el reflejo de muchas experiencias compartidas por muchísimas mujeres de su generación.

Otro de los grandes aciertos de la obra es cómo dialoga con 'Cinco horas con Mario', la representación teatral que Herrera interpretaba en aquel momento. Las inquietudes sobre el matrimonio, la identidad femenina y las expectativas sociales que aparecen en aquella función encuentran aquí una prolongación íntima y profundamente personal.

Aunque fue realizada en plena Transición, sus temas siguen siendo sorprendentemente actuales. La dificultad para comunicarse, las dinámicas de poder dentro de la pareja, el peso de las decisiones tomadas años atrás o la construcción de la propia identidad son cuestiones que siguen preocupando hoy en día.

Y Molina aborda todos esos asuntos con una mirada adelantada a su tiempo. Sin discursos grandilocuentes ni soluciones fáciles, la directora consigue que las emociones afloren de manera natural y que cada conversación tenga una fuerza casi confesional.

Por eso 'Función de noche' no es solo una de las películas más importantes de Josefina Molina, sino también una obra fundamental para entender la evolución del cine español contemporáneo. Un filme único y valiente que sigue demostrando por qué su autora fue una figura tan decisiva para varias generaciones de cineastas.

Más de cuatro décadas después, conserva intacta su capacidad para conmover, incomodar y generar reflexión. Y eso convierte a Josefina Molina en una cineasta irrepetible.

La tenéis en Movistar Plus y FlixOlé.

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