'La casa de la pradera' solo es el tercer libro de una saga de 9 novelas y 59 spin-offs. La serie de televisión solo cogió el título e hizo caso omiso al resto

El 11 de septiembre de 1974 se estrenó en NBC una de esas series que, sin saberlo, modelarían la historia de la televisión: 'La casa de la pradera', repetida hasta la extenuación en décadas posteriores, duró 200 episodios divididos en 9 temporadas y llegó incluso a tener tres películas posteriores, la última de diciembre de 1984. Lo curioso es que esta serie, sus muchas adaptaciones consecuentes e incluso la nueva serie a punto de estrenarse en Netflix cogen el título... del tercer libro de una saga de nueve.

La era de la pradera

En 1932, Laura Ingalls Wilder publicó su primer libro, una novela autobiográfica titulada 'La casa del bosque', donde contaba la historia de una familia, los Ingalls, que empezaban viviendo en su casita de Pepin, en Wisconsin. Lo curioso es que la saga continuó a lo largo de los años, y poco a poco dejó de lado su historia para contar otras cosas. De hecho, su segundo libro, 'Farmer boy', abandonaba por completo a los Ingalls para centrarse en la infancia de Almanzo Wilder. O lo que es lo mismo, el que se convertiría en el futuro marido de Laura. Una autobiografía con ramificaciones y todo.

Los fans tuvieron que esperar hasta 1935 para tener, ahora sí, 'La casa de la pradera', que cuenta la época en la que los Ingalls estuvieron en Kansas y que dio nombre a toda la saga. Curiosamente, el sitio en el que transcurre la serie de televisión original, Walnut Grove, en Minnesota, no es el de esta tercera entrega, sino el de la siguiente, 'On the banks of Plum Creek'. A partir de aquí, la familia se marcha a Dakota del Sur, donde se quedan hasta el final de la última novela, un manuscrito inacabado lanzado post-mortem y titulado 'The first four years', que narra el inicio del matrimonio de Laura y Almanzo.

Con los años, y viendo el éxito sostenido de las novelas y la serie de televisión, alguien pensó que la cosa no podía acabar aquí, y desde 1992 hasta 2012 se publicaron hasta 59 spin-offs contando la vida de cada una de sus protagonistas durante las épocas que no se narraban en las novelas originales. Como podrás imaginar, la serie de Michael Landon hizo caso omiso y se inventó prácticamente todo, más allá de algunas líneas generales que servían para unir los episodios. ¡200 episodios dan para mucho, al fin y al cabo!

En Espinof | Poca gente lo sabe, pero esta actriz de 'Yellowstone' es hija del protagonista de las series del oeste más famosas de la historia

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix