Akira Toriyama se había despedido de Goku para siempre, pero decidió volver a 'Dragon Ball' por la película que lo cambió todo para el anime

Tras terminar 'Dragon Ball Z', parecía que Akira Toriyama quería pasar página y despedirse de la franquicia, porque ni siquiera estuvo involucrado en 'Dragon Ball GT'. En los siguientes años, Goku siguió protagonizando varias películas, videojuegos y especiales sin la supervisión de su creador... hasta que llegó 'Dragonball Evolution' y parece que fue el tirón de orejas definitivo.

Manos a la obra

El fracaso monumental que supuso 'Dragonball Evolution' fue un toque de atención para la editorial Shueisha y Toei Animation, que se ve que empezaron a tomarse más en serio el cuidado que debían tener con la franquicia. Así es como empezaron a plantear nuevas películas de animación de 'Dragon Ball Z' para cines, y el punto de inflexión definitivo llegó con 'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses'.

Kazuhiko Torishima, el legendario editor de Toriyama, explicó en una convención reciente que 'La batalla de los Dioses' fue el reclamo definitivo para que Toriyama volviese a 'Dragon Ball', aunque fue completamente accidental. Resulta que desde Toei enviaron un borrador de lo que iba a ser la película para que Toriyama le echase un ojo, y el mangaka lo aborreció.

Así que Toriyama decidió ponerse manos a la obra y empezó a meter cambios a la historia y a los personajes, dándoles sus propios toques. Una de las modificaciones más grandes fue al personaje de Beerus, que originalmente iba a ser una especie de lagarto y terminó siendo un gato inspirado en la propia mascota de Toriyama.

'La batalla de los dioses' también iba a incluir una nueva transformación visualmente poderosísima, muy enfocada al aspecto físico, pero finalmente Toriyama decidió darle un giro para terminar creando al Super Saiyan God.

Sin beberlo ni comerlo, Toriyama empezó a meter cada vez más la mano en la nueva película, corrigiendo detalles aquí y a allá. El resultado fue un éxito que alcanzó rápidamente el primer puesto de la taquilla japonesa y llegó a recaudar 50,4 millones de dólares.

No solo eso, sino que 'La batalla de los dioses' demostró que el amor y el interés por 'Dragon Ball' seguía muy vivo, siendo el paso decisivo para empezar la nueva etapa de la historia de Goku. Desde ahí, se ve que Toriyama le pilló el gustillo, porque apenas dos años después arrancaría el manga de 'Dragon Ball Super' con la llegada de Beerus para dar comienzo a una nueva era.

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