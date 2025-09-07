'Dragon Ball Super' no ha terminado todavía. Todas las sagas que el anime tiene por delante y algunas de las batallas más épicas que podemos esperar

El futuro de 'Dragon Ball Super' está en el limbo desde la muerte de Akira Toriyama. 2024 fue un año complicado para la franquicia y se ha montado un un berenjenal tremendo con los derechos del manga y el anime con varios bandos litigiando.

Así que 'Dragon Ball Super' se ha quedado en un limbo tras el capítulo autoconclusivo que nos dejó Toyotaro el pasado febrero y Toei Animation sigue sin dar señales de vida con el anime... Aunque no es que sea por falta de material, porque todavía hay muchas sagas que Toei puede llevar a anime para recuperar 'Dragon Ball Super'.

Mucho que contar

El anime de 'Dragon Ball Super' concluyó en 2018 con el Torneo del Poder. Y aunque después vinieron las películas (canónicas) de 'Dragon Ball Super: Broly' y 'Dragon Ball Super: Super Hero', aún hay unas cuantas sagas del manga que están pendiente de adaptación a anime y que darían para varias temporadas.

Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica

También conocido como la Saga de Moro, es el quinto arco principal de 'Dragon Ball Super' tiene lugar tras los eventos de 'Broly'. Este arco cubre los capítulos 42 a 67 del manga y nos deja algunos combates muy impactantes como los enfrentamientos de Goku y Vegeta contra Moro. Y, ya de paso, vemos el Ultra Instinto en toda su gloria.

Arco del Superviviente Granolah

Seguimos cronológicamente con los capítulos 67 a 87 del manga y el sexto gran arco de la serie. En esta saga además indagamos en el pasado de los Saiyans ampliando la historia de Bardock, el padre de Goku, y Vegeta por fin tiene su esperadísimo power-up que nos morimos de ganas de ver en la serie de anime, el Ultra Ego.

Arco del Instituto

Mientras Goku y Vegeta andan perdidos por el espacio, volvemos a la Tierra con un pequeño arco centrado en Goten y Trunks con los episodios 88 a 90 del manga. Además de actualizarnos sobre el resto de personajes, este pequeño arco sirve de antesala al siguiente arco.

Arco Super Hero

Aquí es donde vienen las curvas, porque con los capítulos 91 a 103 Toyotaro se encargó de adaptar la película 'Super Hero' a formato manga. Aunque la película es muy disfrutable, creo que se debería adaptar a serie de anime para poder profundizar del todo en los eventos del arco y ver las transformaciones de Gohan Bestia y Piccolo Orange en toda su gloria.

Además, a Toei le cayeron palos por la animación CGI de 'Super Hero', con lo que si readaptase este arco en el estilo tradicional del resto de la serie tendría la oportunidad perfecta de redimirse.

Aunque claro, por ahora no sabemos cuándo Toei decidirá retomar 'Dragon Ball Super' y parece que con todos los líos legales de la franquicia la espera va para largo. Aunque, como sabemos, no es por falta de material que adaptar ni falta de ganas por parte de los fans.

En Espinof | Todo el mundo sabe qué le pediría a Shenlong si reuniese todas las Bolas de Dragón, y Akira Toriyama tenía el deseo más práctico del mundo

En Espinof | Cómo ver 'Dragon Ball' al completo. Todas las series y películas de Akira Toriyama y en qué plataformas se pueden ver en streaming