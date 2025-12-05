Netflix vence a Paramount y podrá negociar en exclusiva la compra de Warner a pesar de los problemas legales. "Ningún regulador podrá ignorarlos"

Y así, de repente, la industria del cine y la televisión ha cambiado para siempre. Warner Bros, uno de los estudios más míticos de la historia del cine, en pie desde 1923, ya ha escogido cuál de los tres pretendientes que querían adquirirla será el elegido: tal y como leemos en Deadline, a priori será finalmente Netflix quien absorba todo el catálogo de Warner, tanto las películas en cine como HBO Max, incluyendo licencias como DC, 'Harry Potter' o los Looney Tunes. Por supuesto, no le ha sentado nada bien a Paramount, que estaba convencida de que se iba a llevar el gato al agua.

En realidad, no es que Netflix ya se haya quedado con todo Warner, sino que ha adquirido el derecho a negociar en exclusiva la venta con ellos, el primer paso necesario que no se concretará hasta dentro de muchísimo tiempo. Al fin y al cabo, Paramount ya avisó de que no lo iban a tener fácil debido a que Donald Trump y su Departamento de Justicia han amenazado con poner un recurso legal por el temor a que Hollywood colapse.

Las dudas son muchas, pero Netflix ya ha prometido que si las negociaciones fracasan, como compensación, le dará 5000 millones a Warner. Sin embargo, si consigue evadir los problemas legales, todo sería positivo para el streamer, que pese a su éxito apenas tiene franquicias conocidas. De esta manera, adquiriría 'Juego de tronos', HBO, 'Harry Potter', 'It', Hanna-Barbera, DC y un buen puñado de clásicos más, además de un sistema ya montado de videojuegos, distribución en cines e incluso parques temáticos. Además, Netflix ganaría en prestigio de manera inmediata.

El mayor problema en las negociaciones, previsiblemente, será el estreno en cines. Netflix tan solo abre 17 días de ventana en las salas antes de estrenar en streaming, casi como pequeño favor, y actualmente las tres mayores cadenas estadounidenses no estrenan sus películas (como 'Frankenstein' o 'Puñales por la espalda: De entre los muertos') porque abogan por esperar, al menos, 45 días. El streamer ha prometido honrar los compromisos en cines de Warner, pero eso no habla del futuro, que es por lo que realmente deberían estar preocupados dado que Ted Sarandos ya ha dicho en más de una ocasión que solo le interesa el streaming.

Paramount, viendo cómo se acercaba la resolución de una de las mayores dudas de Hollywood en 2025, envió ayer una carta a David Zaslav afirmando que el proceso de venta era injusto y estaba ya inclinado hacia Netflix, pese a "problemas serios que ningún regulador podrá ignorar". Aunque parezca que todo ha terminado, en realidad no ha hecho más que empezar y aún es posible que todo acabe volando por los aires. De momento toca apretarse los cinturones, porque vienen curvas.

