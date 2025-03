Todas las películas de Looney Tunes, ordenadas de peor a mejor

Desde su debut el 19 de abril de 1930 hasta ahora, los Looney Tunes han pasado por todas las etapas posibles de una franquicia: pérdida de su personaje protagonista (Bosko), éxito de unos y otros (Porky, Lucas y Bugs a la cabeza), bombazo absoluto en cines, saturación televisiva, pérdida de interés sistemática y varios intentos de resucitarla más o menos orgánicamente. Personalmente, por mucho 'Looney Tunes Cartoons' que intenten hacer, nunca habrá nada como los cortos originales de Tex Avery y Chuck Jones, con un timing cómico perfecto y una fabulosa anarquía en los guiones. Pero hay que intentarlo.

Obviamente, de un éxito como este también ha nacido una decena de películas, y ahora, tras el estreno de 'El día que la Tierra explotó', es el momento de ponerlas todas en orden para saber qué merece la pena ver y qué debe quedarse en el olvido para siempre.

Por aclarar: he dejado fuera las cintas recopilatorias como 'La película de Bugs Bunny y el Correcaminos' o 'Los 1001 cuentos de Bugs Bunny', además de los spin-offs (con una honrosa excepción) para centrarnos en los largometrajes y mediometrajes lanzados en cines, vídeo doméstico o streaming con todo el metraje de animación original. ¡Ah! Y centrados exclusivamente en personajes de la franquicia, por lo que quedan fuera maravillas como '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', 'El deseo de Wakko' o 'Gremlins 2'. Y aclarada la metodología, ¡vamos al mundo más loco y absurdamente violento de la historia!

10) Taz: En búsqueda de la hamburguesa (2023)

En 2023, Warner ya no sabía qué hacer con los personajes de Looney Tunes para que llamaran la atención de los pequeños y hubiera un relevo generacional. ¿Cuál fue su decisión? Esta película excesivamente infantil con nuevos diseños (el del propio Taz tiene sus momentos, todo sea dicho), una trama que no arranca nunca y que gasta muchísimo tiempo antes de presentar a sus protagonistas y un slapstick funcional que en otra época no habría pasado del cortometraje. Una hora y pico para ver y -con suerte- olvidar.

9) Space Jam: Nuevas Leyendas (2021)

La película más definitoria de esta década, nos guste más o menos: la obsesión por las franquicias hizo que en Warner estuvieran seguros de que querríamos ver una continuación tardía de 'Space Jam' en la que los personajes estaban desdibujados, su enemigo era el propio algoritmo y los chistes, salvando un par en su primer acto, brillaban totalmente por su ausencia. ¿El mejor gag? Uno que hace referencia a la primera parte, dejando claro que LeBron no tiene el carisma de Michael Jordan. Unas botas imposibles de llenar.

8) El Rey Piolín (2022)

De niño no soportaba a Piolín. Y no creo que fuera el único que fantaseara con que Silvestre se lo comiera de una vez por todas. La cosa con los años no ha ido a mejor: en 'El Rey Piolín' no solo tiene todo el protagonismo, sino que Silvestre y Piolín se hacen amigos, el pájaro se convierte en el rey de las Islas Canarias y juntos investigan el caso de la desaparición de Aoogah, la reina desaparecida. El estilo de animación es desconcertante pero subraya el cartoon inesperado de manera acertada: le faltan golpetazos y tollinas, pero los niños que nunca hayan visto a los personajes pueden, incluso, pasar un buen rato. Eh, es más de lo que puedo decir de 'Space Jam 2'.

7) Un perfume nunca visto (2015)

Por algún motivo, en Warner decidieron que las nuevas películas de los Looney Tunes no debían tener demasiados porrazos, sino más bien tramas urbanas y de intriga. Así, Lola y Bugs Bunny acabarán metidos en una historia donde aparecerán haciendo un cameo prácticamente todos sus amigos. Si te gustaba 'El show de los Looney Tunes' estás de enhorabuena, porque comparte equipo, diseños y sentido del humor. Si, como yo, nunca acabaste de entrar en esta reimaginación de los personajes, estás ante una hora y cuarto tan entretenida como fácilmente olvidable.

6) La vuelta al mundo de Piolín (2000)

El primer largometraje totalmente animado de los Looney Tunes tenía que estar protagonizado, por supuesto, por Piolín. No es la mejor historia jamás contada, la verdad: se trata de una versión de 'La vuelta al mundo en 80 días' con el canario visitando el mundo, cantando canciones y ligando con Aoogah. Pero, todo sea dicho, tiene sus momentos divertidos de puro slapstick -ese cameo de Bugs Bunny y el Pato Lucas-, los diseños de toda la vida y un maravilloso aroma a los dibujos animados de ayer y hoy. Ni tan mal.

5) El Looney Cuento de Navidad (2006)

No es la mejor versión de 'Cuento de Navidad' que jamás se haya hecho (esa es, por supuesto, la de los Teleñecos), pero es difícil no apreciar al Pato Lucas como Scrooge, Taz como el fantasma de las navidades futuras y Porky como Bob Cratchit. Tarda en arrancar y cuando lo hace no es memorable, pero es una historia tan conocida que siempre se agradece un nuevo giro en forma de golpetazos. Lo mejor, la triste infancia de Lucas y su primera visita a su fábrica con todos los Looney trabajando para él, haciendo las locuras pertinentes. También es verdad que si no es un clásico navideño... es por algo.

4) Space Jam (1996)

Vale, vale, sí, lo sé. Estáis enfadados y queréis que esta sea el número uno, pero dejad que os diga que hay mucho de nostalgia absurda en esta extraña idolatría millennial de 'Space Jam'. Es siempre entretenida, nunca habíamos visto un partido de baloncesto tan divertido y personajes ya míticos como Lola nacieron aquí. Michael Jordan es, además, muy carismático y aporta más de lo que resta al reparto animado. Pero la película se agota muy rápido y vista ahora es bastante lenta y predecible. Ojo: es icónica y un clásico, pero se queda lejos de todo lo que pueden darnos los Looney Tunes.

3) Tiny Toons: Mis mejores vacaciones (1992)

He dicho que iba a hacer una excepción en cuanto a los spin-offs, y es esta: la película de los Tiny Toons. Aunque los personajes clásicos de la franquicia, como Elmer o el Correcaminos, solo tienen cameos, el humor es básicamente el mismo pero sustituidos por Buster, Babsy, Plucky y compañía. Aunque se nota su ambición episódica, es siempre loca, divertida, variada y se nota que Amblin estaba todavía detrás de los personajes, en una época en la que Steven Spielberg mostró interés por la animación de Warner (¿cómo olvidar la maravillosa 'Animaniacs'?). Humor rápido, golpetazos, locura y diversión noventera para toda la familia. Poco más se puede pedir. Ah, sí, que Max se decida a subirla de una vez junto con la serie original.

2) El día que la Tierra explotó (2025)

Reconozco que lo nuevo de los Looney Tunes no me ha vuelto todo lo loco que esperaba, principalmente por una alarmante falta de slapstick, pero compensa con una animación exquisita (la mejor de todas sus películas, en un 2D que luce fabuloso) y unos diseños expresivos, que se atreven a ser mucho más anárquicos que el guion. Se echa de menos al resto del equipo más allá de Lucas y Porky, pero es un paso gigantesco en el buen camino después del desastre de 'Space Jam 2', y es inaudito que Warner quisiera, en algún momento, eliminar esta película como hizo con 'Coyote versus ACME'. ¿El mejor momento? En el que Lucas, por fin, puede desatar su locura. ¡Quién pudiera tener esta animación y esta libertad siempre!

1) De vuelta en acción (2003)

Incomprendida, castrada y, en parte, inacabada, pero 'De vuelta en acción' está hecha por alguien que entiende, ama y valora a los personajes por lo que son, y no por lo que un comité cree que deberían ser: Joe Dante. Dante sabía que los Looney no han nacido para resolver misterios ni para jugar a baloncesto, sino para pegarse entre ellos, caerse de acantilados y no tomarse absolutamente nada en serio nunca. En este atiborrado viaje alrededor del mundo repleto de cameos, además, tienen tiempo para explorar la relación de amistad entre Lucas y Bugs, rompiendo la cuarta pared continuamente. Es una curiosidad bárbara y un festival de gags que casi siempre caen de pie, y poco más se le puede pedir a una película de los Looney Tunes que alguien que entienda quiénes son, qué hacen y cuál debería ser su eterno status quo. Y si tenemos suerte, esto no será todo, amigos.

