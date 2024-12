Sin Telecinco no tendríamos a Sonic. Cómo la cadena española fue vital en los primeros años del erizo azul

En Sega sabían que sacar un videojuego exitoso era solo el primer paso hacia el éxito mundial. A inicios de los 90 ya había casos claros de la importancia del transmedia en franquicias como 'Transformers', 'Mi pequeño pony' o 'He-man y los masters del universo', que consiguieron multiplicar por mucho sus cifras de venta después de emitir la serie de dibujos animados de turno (que, en el fondo, y por mucha pátina de nostalgia que les pongamos, eran solo eso, anuncios de juguetes glorificados). Y tanto el director de Sega, Tom Kalinske, como su nueva directora de productos de consumo y entretenimiento, Michealene Risley, que venía de probar la misma estrategia en Mattel y en Marvel, sabían que, si querían hacer de Sonic su propio Mario, tenían que hacer una serie de dibujos animados. ¡Lo que no imaginaban es que acabarían lanzando dos simultáneas!

Se me erizan los pelos

Estamos en 1991. 'Sonic' acaba de ser un éxito en Mega Drive y han conseguido hacer frente al éxito de 'Super Mario Bros' en su gran rival Nintendo. Obviamente, la maquinaria se pone en marcha para sacar rentabilidad a su mascota lanzando un juego al año: 'Sonic 2', 'Sonic CD', 'Sonic 3', 'Sonic & Knuckles'... Cada título del erizo azul se cuenta como éxito en ventas, pero para Sega es solo el inicio de una saga transmedia que puede ser muy lucrativa. El mismo año que se publica 'Sonic', Kalinske y Risley corren a la cadena ABC y la productora DiC para hacer una serie barata lo antes posible.

Esta serie, que se iba a emitir los sábados por la mañana (como parte del clásico bloque "Saturday Morning Cartoons" que los americanos recuerdan con tanto cariño), iba a estar dirigida a un público eminentemente infantil. O sea, libre de consecuencias, divertida y con todos los episodios prácticamente iguales en cuanto a estructura. Solo había un problema: a DiC se le ocurrió que, para poder sindicar el programa rápidamente, podrían emitir no un episodio semanal, sino un diario. ABC se negó en rotundo, y, como resultado, la productora llegó con una idea alternativa: otra serie de 'Sonic'. No como alternativa, sino como añadido.

Y a todos, por algún motivo, les pareció correcto. En 1993 se emitieron, de lunes a viernes, 65 episodios de 'Las aventuras de Sonic', una serie infantil y cómica que terminaba con la moraleja del ahora mítico segmento "Sonic Says"... Y, al mismo tiempo, los sábados se lanzaron 13 capítulos de 'Sonic el erizo', una serie más juvenil y oscura, para diferenciarse de la otra, con una narrativa que continuaba de episodio a episodio y que, de hecho, en 1994 terminó en cliffhanger tras su segunda temporada. Fue terriblemente influyente para la historia del erizo y dio el primer paso para el universo transmedia de Sonic que ahora vive su momento más álgido con el estreno de 'Sonic 3'. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Telecinco en esto?

Telecinco, a toda velocidad

Puede que ahora asociemos Telecinco con programas del corazón, debates de gente gritándose mucho y nostalgia de las Mama Chicho, pero en sus inicios también era el canal donde echaban anime, 'Pressing Catch', 'Humor Amarillo' y dibujos animados que no podías ver en otros sitios. Y esto era, en parte, porque en un principio la cadena quiso producir (o ayudar a producir) series internacionales de todo pelaje, antes de encontrar su verdadera esencia en la telebasura que ahora conocemos.

De hecho, antes de 'Sonic', Telecinco formó parte de la co-producción de otros programas de DiC como 'Super Mario Bros', 'Sandokan', 'Hammerman', 'Nick Maravilla', 'Pro Stars' (con Michael Jordan, Wayne Gretzky y Bo Jackson), 'Las aventuras de Super Dave' y 'Las nuevas aventuras de Daniel el Travieso'. La estrategia no les debió salir a cuenta, porque a posteriori tan solo participaron en la creación de otra adaptación internacional, la de 'Double Dragon'.

De hecho, en 1994 la cadena cambió su rumbo (que era un poco desastroso, porque Antena 3 se estaba comiendo las audiencias y los anunciantes) y fichó a Maurizio Carlotti como director, que quitó del todo el telón y se centró en programas que hasta ese momento no se habían probado en España, muy basados en el morbo puro y duro. Tanto es así, que Telecinco tan solo co-produjo un par de series internacionales más ya cerca del final del milenio, las horrorosas 'Fantaghiró' y 'Toonimals'. Pero la puntada ya estaba dada. Cierto es, claro, que Telecinco no fue la única interesada en unirse al fenómeno 'Sonic'. Junto a ella estaban las consabidas Sega, DiC, Bohbot Entertainment y Reteitalia, más conocido hoy en día como... Mediaset.

Y con Sonic, ¿qué pasó? Bueno, mientras en Sega intentaban crear su primer videojuego en 3D (os conté más sobre eso aquí), la fama fue bajando a pesar de intentar resucitarla con un OVA (una película de anime directa a vídeo) en 1994. Tuvieron que pasar años para que la franquicia saliera del hoyo, pese a los intentos con series como 'Sonic Underground' o 'Sonic X'. Por suerte, a medida que los videojuegos conseguían escaparse de la negrura creativa en la que entraron desde 2001 (tras el lanzamiento del fabuloso 'Sonic Adventure 2'), también lo hizo la franquicia en sí misma.

¡Y así llegamos hasta el punto en el que estamos ahora! Una franquicia en toda regla, con cómics de calidad, series de animación, películas y videojuegos lanzados de una manera coherente. Pero quizá Sonic ahora sería una mascota olvidada si no fuera porque en su momento todos los niños de Estados Unidos se grabaron su nombre a golpe diario gracias a dos series emitidas al mismo tiempo. Dos series en las que tuvimos impronta española, no solo en los storyboards (que hizo, en parte, el estudio Milímetros Dibujos Animados, autores de 'Dragon Hill' y otras películas y series míticas), sino también en la producción. Si Telecinco no hubiera puesto dinero, ¿habríamos tenido 'Sonic 3'? Me temo que la respuesta nunca la sabremos.

