'Transformers', todas las películas de la saga de acción y ciencia ficción ordenadas de peor a mejor

Me gusta pensar en un mundo en el que es muy complicado encontrar a una persona a la que no le agrade sentarse en una butaca para disfrutar de un par de horas de espectáculo en el que el mayor atractivo es ver robots gigantescos —que además se convierten en vehículos, dinosaurios o animales de lo más variopintos— dándose tortas. Una realidad en la que todos podemos ir de la mano y gritar a los cuatro vientos que nos lo pasamos genial viendo los largometrajes de la saga 'Transformers'.

Sí, soy plenamente consciente de que puede que la franquicia cinematográfica, concebida por el maestro de la destrucción Michael Bay, no sea el summum de la dramaturgia en el medio y que el caos y la torpeza de sus narrativas sean directamente proporcionales a su sentido del espectáculo. No obstante, como ya expliqué hace tiempo, esta colección —y sus producciones derivadas— merece nuestro amor, y hemos venido a dárselo con un poquito de orden.

A continuación os propongo esta lista en la que clasificamos de peor a mejor las ocho películas de 'Transformers'. Un compendio en el que he decidido incluir los cinco títulos de Bay, el spin off 'Bumblebee', la reciente 'El despertar de las bestias' y, por supuesto, ese clásico animado que fue 'Transformers: La película' de 1986. Autobots, reunite!

Todas las películas de Transformers en orden

'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight', 2017)

Me gustaría tener en cuenta que, leyendo esta lista, debemos partir de la base de que, como cantaba Carly Simon en el temazo de los créditos de 'La espía que me amó', "nadie lo hace mejor" que Michael Bay; al menos en lo que respecta al tema audiovisual, a la planificación y al show a gran escala. 'Transformers: El último caballero' vuelve a deslumbrar en esto, pero adolece de la narrativa más plomiza de las ocho películas y de una duración de 150 minutazos que le hace flaco favor. Al menos Mark Wahlberg parece estar pasándoselo lo suficientemente bien.

'Transformers: La venganza de los caídos' ('Transformers: Revenge Of The Fallen', 2009)

No voy a negar que he estado tentado de colocar la primera secuela de la saga en última posición, pero después de repasarla hace poco por casualidad, he de entonar un Laporta y decir eso de "¡Al loro, que no estamos tan mal!". Sí, otra vez estamos ante 150 minutos extenuantes y frente a una colección de gags cómicos poco menos que grotescos —ese escroto...—, pero las setpieces que nos regala vuelven a estar a años luz de superproducciones con muchos menos años a sus espaldas.

'Transformers: La era de la extinción' ('Transformers: Age Of Extinction', 2014)

¿Qué haces cuando, después de tres películas, la cosa parece haberse estancado? Muy sencillo, cambias a un Shia LaBeouf quemadísimo por Mark Wahlberg, fichas a Nicola Peltz como el relevo definitivo de Megan Fox y Rosie Huntington-Whiteley y, lo que es más importante, añades dinosaurios mecánicos a la fórmula. Esta última incorporación fue suficiente para hacer más llevaderos los 165 minutos de excesos en la entrada más larga de la franquicia que llegó con un extraño soplo de aire fresco.

'Transformers: El despertar de las bestias' ('Transformers: Rise Of The Beasts', 2023)

Me veo en la obligación de confesar que he colocado 'El despertar de las bestias' en quinta posición haciendo el esfuerzo de tirar de un mínimo de racionalidad, porque, si os soy sinceros, el conjunto no me mató más allá de su curiosa escena poscréditos. Su duración es más óptima —de un par de horitas—, Steven Caple Jr. cumple con creces como director, Anthony Ramos funciona perfectamente en el papel protagonista y la acción es más que solvente, pero me falta un poquito de Bayhem.

'Transformers: El lado oscuro de la luna' ('Transformers: Dark Of The Moon', 2011)

'El lado oscuro de la luna' es, sin duda, la mejor secuela directa dirigida por Michael Bay. En ella, el de Los Angeles ofreció más de lo mismo pero un poquito mejor al desatarse por completo a la hora de moldear la historia más loca de su pentalogía, con carrera espacial de por medio, y consiguiendo que no se echase de menos a Megan Fox en ningún momento. Más diversión y más desmadre para los muy cafeteros.

'Transformers' (2007)

Como era de esperar, la mejor 'Transformers' de Michael Bay es la original de 2007. Cuando se estrenó, muy pocos dimos crédito a lo que estaban viendo nuestros ojos; y es que jamás pensamos que llegaríamos a presencial la batalla entre Decepticons y Autobots con un nivel de detalle y realismo tan enorme. Es la más divertida de las cinco películas del cineasta, Shia LaBeouf aún parecía estar en su salsa y encima se ha convertido en un meme más de una década después de su lanzamiento gracias a su cierre al son de Linkin Park.

'Transformers: La película' (1986)

Puede que la animación de esta joyita no tan olvidada de 1986 no se ajuste a los estándares a los que estamos acostumbrados hoy día, pero retrocediendo casi 40 años atrás en el tiempo y viéndola con los ojos de antaño sigue siendo una auténtica delicia para los fans de los robots de Hasbro. La pugna entre Decepticons y Autobots en su máximo esplendor bajo la dirección de Nelson Shin, con una acción más que digna y, lo que es más importante, con Orson Welles prestando su voz a Unicron.

'Bumblebee' (2018)

Y, para terminar, la joya de corona. Casi por sorpresa, el director Travis Knight, responsable de la maravillosa 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' se sacó de la manga este spin off capitaneado por el autobot titular con una sensibilidad tan inesperada como su pulida narrativa. Con una realización impecable, unas interpretaciones notables, un encantador sentido del humor y un sentido de la nostalgia muy bien entendido, 'Bumblebee' es la perfección de una fórmula incapaz de salir de la repetición durante una década. Un blockbuster con un corazón tan grande como su robot titular.

