Halloween: las 19 mejores series de terror que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon y Movistar+

Quedan siete días para Halloween y pocas épocas son más apropiadas para hacernos una maratón de series de terror. En los últimos años, el género ha experimentado un nuevo auge gracias a las posibilidades que brinda, entre otras cosas, el streaming.

Así que hoy vamos a recomendar 19 series de terror que podemos encontrar en Amazon, Netflix, HBO España y Movistar+. Una veintena de ficciones televisivas que recorren todo el espectro del género. Comenzamos.

'Marianne'

Comenzamos con el último bombazo en el terreno del terror. Una excelente propuesta venida desde Netflix. Sin abusar de los dichosos jumpscares, Samuel Bodin enarbola una trama en la que una novelista que decide retirarse descubre que el demonio que describe en sus libros de terror es real.

'El exorcista'

Uno se podría llevar las manos a la cabeza al ver que se iba a adaptar para televisión todo un clásico (con maldición incluilda) del cine de terror como es 'El exorcista'. Tras un dudoso comienzo, la serie protagonizada por Alfonso Herrera crece y se aleja gradualmente del original hasta convertirse en una magnífica serie de terror.

Ver en HBO y Amazon

'The Terror'

Inspirada en una historia real y basada en la novela de Dan Simmons, esta antología explora el horror más profundo. Sí, está la amenaza sobrenatural y misteriosa presente, pero el fuerte de la serie es la ambientación en el blanco infinito del Ártico y el desasosiego, desgaste psicológico y la terrorífica pesadilla que provoca el aislamiento.

'Hellsing Ultimate'

Si nos vamos al campo del anime, tenemos en Netflix la oportunidad de ver la serie de OVAs de 'Hellsing', el manga vampírico creado por Kouta Hirano. Tras una primera adaptación en anime que no terminó de convencer, estos diez OVAs proporcionan grandes dosis de acción y macabrismo.

'Castlevania'

Hemos de reconocer que, con el historial que tienen las adaptacionesde videojuegos, estábamos legítimamente preocupados por la calidad de 'Castlevania'. Y Warren Ellis nos ha callado la boca. Como suele pasar con el autor muchas veces.

'Castle Rock'

Saltamos a otro "castillo", pero esta vez es un pueblo de Maine donde se junta gran parte de la mitología del prolífico y magistral Stephen King. Una serie en la que se da sentido y homenaje a las cuatro décadas largas de carrera del escritor.

'Historias para no dormir'

Si queréis algo con sabor español, ahí tenéis la magnífica 'Historias para no dormir'. Todo un clásico de la televisión llevado por Narciso Ibáñez Serrador, todo un genio que consiguió innovar y crear algunas de las historias más terroríficas de mediados del siglo XX.

'Channel Zero'

Fantástica antología que abraza el terror universal de las leyendas urbanas de un modo morboso y efectivo. Cuatro temporadas ideadas por Nick Antosca que demuestran ser de lo mejorcito que hay en el género.

'Ash vs. Evil Dead'

Divertida y gamberra opción para pasar un Halloween repleto de casquería, vísceras y seres sobrenaturales que se encuentran con el personaje interpretado por Bruce Campbell. Una serie que recoge lo mejor de la mítica saga de Raimi de un modo autoconsciente.

'The Strain'

Gran propuesta de Guillermo del Toro que quizá ha pasado bastante más desapercibida entre el público mayoritario de lo que estaba llamado. La aparición de un avión en el que todo el mundo está muerto es el punto de partida de una serie de terror epidémica que mezcla vampirismo con virus.

'Bates Motel'

Ahora que Freddie Highmore está de moda por su interpretación del doctor Murphy en 'The Good Doctor' no está de más recomendar su serie anterior: 'Bates Motel', la suerte de precuela de 'Psicosis' que se centra en explorar la retorcida personalidad de los dueños del famoso motel.





'The Purge'

También algo dubitativo, pero no por ello menos sólido, es el spin off televisivo de una de las franquicias de terror más llamativa. La noche de las bestias encuentra en su serie una oportunidad para expandirse e ir por terrenos que no se pueden explorar en el formato largometraje.

'Folklore'

El director Eric Khoo se lanza a hacer un collage de seis propuestas muy interesantes, aunque sea por el mero hecho de darnos a conocer diferentes supersticiones y mitos del folclore terrorífico de diferentes países del sudeste asiático.

Ver en HBO España

'Slasher'

Si se le da una oportunidad nos podemos encontrar con toda una delicia para los fans del gore adolescente. De esas de sentarte en el sofá con los amigos y disfrutar de, en cada temporada, un asesino misterioso buscando acabar con la vida de un grupo de amigos.

'Lore'

También de la escuela de mitos y leyendas de terror tenemos 'Lore', antología basada en el exitoso podcast en el que cada episodio se basa, a su vez, en una historia real. Una buena apuesta tanto para el aficionado al género como para el espectador más casual.

'La maldición de Hill House'

No podíamos hacer un artículo de estos sin una de las imprescindibles de los últimos años. Inspirada libremente en el libro de Shirley Jackson, Mike Flanagan crea toda una joya que, aun con algún altibajo, logra posicionarse como terror televisivo al mayor nivel.





'Chernobyl'

Puede que hablar de 'Chernobyl' como serie de terror parezca desatinado, pero nada más lejos de la realidad. La miniserie de HBO y Sky habla del horror, del enemigo invisible que te mata sin saberlo y Craig Mazin aprovecha los tropos del género para crear un opresivo ambiente y algunas de las escenas más espeluznantes del año.

'Into the Dark'

Una serie muy curiosa en cuanto en tanto su periodicidad ha sido mensual y la duración de los episodios hace que nos encontremos más con una colección de largometrajes individuales, cada uno con la temática de una festividad, que con una serie al uso. Nacho Vigalondo, por cierto, dirige el dedicado a Navidad.

'Gul'

También de la mano de Blumhouse viene esta serie original de Netflix India ambientada en un centro de detención e interrogatorio. Una propuesta algo nostálgica del terror de antaño pero que nos da personajes fuertes y un toque de mitología arábiga.

Hasta aqui nuestra lista, pero seguro que vosotros tenéis vuestras favoritas: ¿cuáles son vuestras series de miedo preferidas para este Halloween?