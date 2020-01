'Evil': la nueva serie de los creadores de 'The Good Wife' es un fascinante procedimental sobre posesiones infernales

El matrimonio de Robert y Michelle King es una garantía de calidad impresionante: 'The Good Wife' y 'The Good Fight' pueden ser perfectamente las mejores series de abogados de lo que llevamos de siglo. Pero además a veces tontean con los géneros fantásticos y hace años nos regalaron la magnífica 'Braindead'... y ahora llega su nueva serie, 'Evil', a SyFy España.

Serie original de CBS, en 'Evil' nos encontramos con un procedimental sobrenatural. Kristen Bouchard (Katja Herbers) es una psicóloga forense que es contratada por David Acosta (Mike Colter), un antiguo periodista que se está formando para ser sacerdote y que trabaja como asesor para la Iglesia católica.

La misión del equipo, completado por Ben (Aasif Mandvi) el experto técnico, es distinguir entre casos legítimos de lo que puede ser una posesión diabólica de un cuadro clínico algo extremo. Así, los tres revisarán en cada episodio un caso que no parece tener una explicación médica.

Un procedimental deliciosamente siniestro

'Evil' no descubre la pólvora con sus personajes ni con su género. Nos encontramos por un lado con la clásica dinámica "Mulder/Scully" con el creyente y la escéptica. Son personajes muy marcados desde el principio y prácticamente ya sabemos por dónde van a salir en cada momento. Si bien David es contenido, se nos da a entender que esa contención es algo impostada.

Kristen es madre de cuatro hijas y siempre buscará una explicación lógica y científica a las cosas porque la alternativa es mucho peor. Le vendrán las dudas, sobre todo, a la hora de proteger a sus revoltosas hijas. No quiero entrar en detalles pero digamos que en más de una ocasión estarán en peligro.

Además, me he dejado en el tintero al personaje interpretado por Michael Emerson, que llega desde el primer episodio dejando claro que será el gran, sibilino e insidioso antagonista de esta serie. Un personaje que nos plantará dudas sobre si existe el MAL en mayúsculas y si este tal Leland Townsend es o bien su heraldo o bien un sociópata más.

Afectada por su propia cadena

Al ser una serie de network (es decir, de cadena generalista en abierto), 'Evil' no puede ser una serie muy gráfica, de casquería o extremadamente obscena. Pero esto no significa que los King no logren crear ambiente, tensión y definir situaciones tremendamente conseguidas (por ejemplo, tenemos todo lo del íncubo o un momento en el cuarto episodio que pone los pelos de punta).

Esas limitaciones son las que, además, hacen que la serie navegue por terrenos que quizás nos sean muy familiares. E incluso superados por la televisión de pago/streaming. Ya sea porque se amolda tanto a los estándares de las series de network como al buen hacer de Robert y Michelle King.

Entre ese buen hacer está el entender muy bien las dinámicas de grupo y jugar siempre con la ambigüedad de cada caso. Puede que haya una explicación a los acontecimientos, pero la presentación hace que palpemos el mar de dudas tanto de unos como de otros.

Pero, además, en la inteligencia de los diálogos, lo amigable de sus personajes y sí, la fórmula que han desarrollado a lo largo de los años y que han hecho que 'Evil' funcione de maravilla. Es fascinante, sugerente y sus episodios se ven casi sin que te des cuenta.