Prime México tiene este blockbuster jurásico que fue vapuleado por la crítica, pero ahora se mantiene entre lo más visto de su catálogo

Con casi una semana en lo más alto de las listas de audiencias de Prime México, quizás Colin Trevorrow está sintiendo algún tipo de redención con su 'Jurassic World: Dominio'. Su grandilocuente entrega final de la saga se atrevió a mucho y ganó mucho, pero no precisamente el favor de la crítica. Ahora puedes juzgar tú mismo si es para tanto o no desde el confort de tu casa.

Estrenada en el año 2022, es la tercera entrega en el reboot de la saga que empezaría y terminaría el propio Trevorrow, y que supone el retorno tanto de personajes establecidos en la trilogía como de viejas glorias de la saga clásica. Si volver a ver a estos actores icónicos no es gancho suficiente, quizás lo sea una trama que, por primera vez, tiene a los dinosaurios finalmente sueltos por el mundo y causando el caos.

Diversión desestructurada

Parece, no obstante, que todo podría quedarse en una interesante premisa. Si bien esta nueva trilogía nunca ha contado con críticas espectaculares, cerrarla se le hizo especialmente bola al amigo Trevorrow. En The Guardian la llamaron “un desastre enrevesado” y en The Digital Fix dijeron que "casi que parece que han mezclado dolorosamente dos películas en una". El sentimiento general iba un poco en estas líneas. La película es y se siente larga, tiene una estructura irregular y un tono cambiante que la alejan de sus raíces para convertirla en algo mucho más extraño.

Pero no todo es negativo, tanto fans como algunos críticos apreciaron esta diversión sin pretensiones y llena de ideas locas. En Espinof, Víctor Lopez alabó que fuera un “espectáculo pasado de vueltas y sin ningún tipo de limitación autoimpuesta”. Por no hablar de que la propia taquilla de la película fue muy positiva, así como la opinión del público general. En la web de CinemaScore, empresa que hace encuestas a los espectadores a pie de sala, la película recibió un A-, lo que es prácticamente una nota perfecta para la audiencia.

Actualmente está viviendo una segunda vida en streaming, y es la oportunidad perfecta para visitarla ahora que tenemos una nueva entrega de la saga anunciada y en boca de todos. Como diría el profesor Ian Malcolm si fuera un crítico de cine y no un científico: la saga siempre se abre camino.

En Espinof | La nueva película de la saga 'Jurassic World' descarta al director de 'John Wick' y ficha al experto en lagartos gigantes que hizo 'The Creator'

En Espinof | De 'Parque Jurásico' a 'Jurassic World: Dominion': todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor