¿Ganas de 'Furiosa'? En Prime México tienes esta otra maravilla de su director que nada tiene que envidiar a Mad Max

En 2022 George Miller, el elusivo y siempre impredecible director que nos ha traído películas como 'Babe, el puerquito valiente' y 'Mad Max: Furia en el camino', volvió a sorprender con otra película que nada tenía que ver con su anterior. Se trata de 'Érase una vez un genio', y puedes verla en Prime México.

La película está protagonizada por Tilda Swinton e Idris Elba. Una insólita pareja de actores que también lo es en la ficción. Swinton interpreta a una profesora de narratología (estudiosa de las historias) e Idris Elba a un genio que sale de una lámpara. Tras comprar la artefacto en un bazar y tratar de limpiarlo, ambos se conocen en una habitación de hotel, y lo que parece un chiste es el comienzo de una de las películas más imaginativas que recuerdo.

Una carta de amor a las historias

La historia es una mezcolanza de viejas leyendas y mitologías (especialmente del mundo árabe) que se funden en un relato que el genio le cuenta a la profesora. Y es que como cualquier genio, la labor de este es conceder tres deseos, ¿pero qué pasa si se topa con alguien que no tiene interés alguno en ello?

La película está basada en 'The Djinn In The Nightingale's Eye: Five Fairy Stories' de la novelista británica A. S. Byatt publicado en 1994. Una antología de relatos cortos que, al mismo tiempo, actuaba como respuesta a otros cuentos clásicos como los de 'Las mil y una noches'.

Ese relato sobre relatos es combustible suficiente para encender la viva imaginación de George Miller, que sabe rellenar los huecos dirigiendo una película fascinante. Y es que el filme es otro ejemplo de la desbordante narrativa visual del director. Con impresionantes escenas de hechicería, criaturas extrañas y personajes extravagantes, cada escena sabe subir el listón a la vez que cuenta una emotiva historia.

Porque en el fondo de este viaje temporal y mágico, de tanto maximalismo, esta película también tiene en el centro una bonita historia sobre soledad, sobre la compañía y sobre personas encontrándose cuando más lo necesitan. Nunca hay que desconfiar de uno de los directores veteranos más interesantes que tenemos.

