Las 13 mejores miniseries de la historia de HBO

La cadena de cable premium HBO está en plenos fastos por su 50 aniversario. Nacida el 8 de noviembre de 1972, su "no es televisión, es HBO" ha hecho que el canal sea todo un referente en el mundo audiovisual. Sobre todo, desde que a finales de los 90 comenzasen a centrarse en el mundo de la ficción y las series.

Y es que, la televisión de prestigio, la nueva edad de oro de las series, tuvo su paternidad en HBO con series como 'Los Soprano', 'A dos metros bajo tierra' o 'The Wire', que desafiaron los estándares de la época y diseñaron un nuevo modo de hacer las cosas. Tanto en formato largo como en el corto, así que vamos a repasar las 13 mejores miniseries que se han gestado en el canal.

El top de las miniseries de HBO

Nos adentramos en los archivos de HBO para reivindicar auténticas joyas televisivas que cuentan con tan solo un puñado de capítulos. Tenemos joyas bélicas ya clásicas como 'Band of Brothers' o fascinantes dramas más modernos como 'Podría destruirte' y adaptaciones excelentes como la de 'Mildred Pierce'.

Si este listado os sabe a poco, aquí tenéis el listado con las mejores series de la historia de HBO y las películas imprescindibles de la plataforma. También podéis consultar nuestro ranking con las series más destacadas de HBO este 2022 (y las películas). Ya fuera de la plataforma, estos son nuestros tops del año en series y miniseries, de la década pasada y de la historia.

Así que, sin más retraso vamos a adentrarnos en el top, en orden de estreno, de estas miniseries. Los únicos requisitos han sido que sean originales de HBO (es decir, que no sean por ejemplo Max Originals) y que se encuentren disponibles ahora mismo en HBO Max España. Adelante:

'Band of Brothers: Hermanos de sangre' (2001)

Creada por Tom Hanks y Steven Spielberg | Reparto: Kirk Acevedo, Tom Hardy, Michael Cudlitz, Damian Lewis, etc.

A Tom Hanks le gustó colaborar con 'From the Earth to the Moon' y se reunión con Steven Spielberg para lanzar la madre de todas las miniseries. Un relato bélico como nunca se ha hecho en televisión con esta compañía durante la Segunda Guerra Mundial. Un espectáculo que tuvo en 'The Pacific' un digno heredero.

Ver en HBO Max | Crítica

'Ángeles en América' (Angels in America, 2003)

Creada por Tony Kushner | Reparto: Emma Thompson, Meryl Streep, Al Pacino y Michael Gambon

Un reparto más que impresionante fue la gran baza de esta miniserie, basada en la obra de teatro homónima, en la que nos adentramos en la vida de seis neoyorquinos con un gay enfermo de SIDA como eje central. Un duro relato que navega por la Estados Unidos de Reagan.

Ver en HBO Max

'John Adams' (2008)

Creada por Kirk Ellis | Reparto: Paul Giamatti, Laura Linney, etc.

Tom Hooper dirige la que es una de las miniseries más galardonadas de la historia con este biopic sobre el político, presidente y uno de los padres fundadores de Estados Unidos en una fascinante saga que nos lleva por el primer medio siglo del país.

Ver en HBO Max

'Generation Kill' (2008)

Creada por David Simon y Ed Burns | Reparto: Alexander Skarsgård, James Ranson, etc.

Poco después de 'The Wire', Simon se adentró en la guerra de Irak a través de las memorias de un reportero de guerra. Una miniserie que, si no llegó a la altura de sus predecesoras en el género sí que destaca por el manejo magistral de la narrativa y su sobriedad y honestidad a la hora de meternos en la historia.

Ver en HBO Max

'Mildred Pierce' (2011)

Creada por Todd Haynes, Jon Raymond | Reparto: Kate Winslet, Guy Pierce, Evan Rachel Wood, etc.

La primera gran miniserie de la década de los 10 es, probablemente, esta joya que adapta la novela de James M. Cain. Para sorpresa de nadie, Winslet está espectacular en este soberbio drama ambientado en la Gran depresión.

Ver en HBO Max | Crítica

'The Jinx (El gafe)' (2015)

Dirigida por Andrew Jarecki

Podría ser, perfectamente, una de las obras cumbre del true crime. Una miniserie documental fascinante gracias no solo al buen manejo de los códigos del género pero también gracias a la ambigua y peculiar figura de su objeto, Robert Durst

Ver en HBO Max | Crítica

'The Night Of' (2016)

Creada por Richard Price y Steven Zaillian | Reparto: John Turturro, Riz Ahmed, etc.

Basada en la serie británica 'Criminal Justice', esta miniserie fue una de esas joyas de 2016 que, quizás, pasó algo más desapercibida de lo que debería. Un drama criminal absorbente de principio a fin.

Ver en HBO Max | Crítica

'Heridas abiertas' (Sharp Objects, 2018)

Creada por Marti Noxon | Reparto: Amy Adams, Patricia Clarkson, etc.

Tras 'Big Little Lies', Jean-Marc Vallée se puso manos a la obra para rodar con su maestría esta adaptación de la novela de Gillian Flynn, siendo su último trabajo. Una intensa historia de misterio y disfuncionalidad familiar ambientado en un pequeño pueblo.

Ver en HBO Max | Crítica

'Chernobyl' (2019)

Creada por Craig Mazin | Reparto: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson

Seguramente, esta sea una de las miniseries más impactantes de este listado. Una soberbia exploración de una catástrofe que no tiene nada que envidiar a las mejores obras de terror por lo espeluznante del panorama.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Watchmen' (2019)

Creada por Damon Lindelof | Reparto: Regina King, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II

Tremendo regreso al mundo creado por "El autor original" aka Alan Moore con una serie que destila cariño por el cómic y lo expande con gran astucia y audacia. Probablemente, la mejor serie de superhéroes hasta ahora.

Ver en HBO Max | Crítica

'Podría destruirte' (I May Destroy You, 2020)

Creada por Michaela Coel | Reparto: Coel, Weruche Opia y Paapa Essiedu

Inspirada en su propia experiencia, Coel profundiza hasta cotas inusuales en los conceptos de violación y consentimiento sexual. El resultado es una miniserie que, si bien tiene cierto toque de humor es tan visceral como absorbente.

Ver en HBO Max | Crítica

'Mare of Easttown' (2021)

Creada por Brad Ingelsby | Reparto: Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, etc.

Si lo que necesitáis es una dosis soberbia y excelente de drama de suspense, probablemente esta sea una de las mejores opciones de los últimos años. De nuevo tenemos por aquí a Winslet y, de nuevo, está espectacular como esta "policía cansada" y complicada.

Ver en HBO Max | Crítica

'Irma Vep' (2022)

Creada por Olivier Assayas | Reparto: Alicia Vikander, Vincent Macaigne, etc.

Terminamos la lista con una de las miniseries "más únicas" de los últimos tiempos. Un remake autoconsciente de serlo en la que nos sumergimos en los entresijos de la industria cinematográfica moderna. Tan divertida como hipnótica.

Ver en HBO Max | Crítica