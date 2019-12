Las 53 mejores series de la década (2010-2019)

Estamos ya en los últimos días del año. Y de la década. Y vaya década. El peak TV que se inició a mediados de los 2000s se ha ido perfeccionando en los años 10 y, tras ver las mejores series de este 2019, los editores de Espinof hemos elegido las 53 mejores series de esta década.

Así, para la confección de esta lista hemos tenido en cuenta todas las series que se han estrenado entre el 1 de enero de 2010 hasta el momento de publicación. La única excepción que hemos puesto es para las series que aun comenzando en 2009, su primera temporada se haya emitido originalmente durante 2010.

A continuación, os dejamos con la lista ordenada de menos a más votos.

'Bron/Broen' (2011-2018)

Creación : Hans Rosenfeldt

: Hans Rosenfeldt Reparto: Sofia Helin, Kim Bodnia, Thure Lindhart, Dag Malmberg...

Comenzamos con una de las series más exportadas e influyentes de la década. Tanto que inicio un amor con el noir escandinavo que llegó para quedarse. Un fascinante drama criminal que comienza cuando un cadáver aparece en el centro exacto del puente que une Copenhague con Malmo, obligando a colaborar a sendas policías danesas y suecas.

'The Good Wife' (2009-2016)

Creación : Robert y Michelle King

: Robert y Michelle King Reparto: Julianna Margulies, Josh Charles, Christine Baranski, Matt Czuchry, Archie Panjabi, Zach Grenier, Matthew Goode, Cush Jumbo, Jeffrey Dean Morgan, Alan Cumming y Chris Noth

El matrimonio King nos trajo una de las mejores series de abogados de la historia. A partir del escándalo de su marido, Alicia Florrick (Margulies) decide volver a ejercer como abogada, convirtiéndose en un potente instrumento. Algo de lo que es consciente y por tanto abordará su ambicioso camino dispuesta a no ser pisada por nadie en un inteligentísimo y tremendamente pegado a la actualidad drama.

'Veep' (2012-2019)

Creación : Armando Iannucci

: Armando Iannucci Reparto: Julia Louis-Dreyfus, Tony Hale, Christine Chlumsky, Reid Scott, Timothy Simmons, etc.

Este año despedimos una de las sátiras políticas más brutas jamás hechas. Las ansias de poder de la, al comienzo, Vicepresidenta Selina Meyer y su gabinete nos lleva por momentos a ratos duros y a ratos desternillantes con tramas con las que rezas que, por favor, la ficción no imite a la realidad.

Archer (2009-...)

Creación : Adam Reed

: Adam Reed Reparto: H. Jon Benjamin, Jessica Walter, Aisha Tyler, Chris Parnell, Judy Greer, Amber Nash, Adam Reed y Lucky Yates

Magnífica comedia animada de espías que sigue las andanzas de una agencia bastante difuncional con el mujeriego y egocéntrico Sterling Archer de principal agente. Una serie que, además, lleva años reinventándose completamente con cada temporada a partir de la séptima, transcurriendo en un entorno distinto con cada personaje asumiendo otras personalidades.

'Ash vs Evil Dead' (2015-2018)

Desarrollo : Sam Raimi, Ivan Raimi y Tom Spezialy

: Sam Raimi, Ivan Raimi y Tom Spezialy Reparto: Bruce Campbell, Lucy Lawless, Ray Santiago y Dana DeLorenzo

Quién nos iba a decir que la llegada a la televisión de la franquicia iniciada por 'Posesión infernal' sería un puro placer de casquería, diversión y grandes momentos. Vale, hubierse sido difícil que con Raimi y Campbell implicados, las cosas se torcieran pero nunca se puede cantar victoria. Afortunadamente hemos podido disfrutar del gamberro regreso de Ash y las "movidas" infernales.

'Atlanta' (2015-...)

Creación: Donald Glover

Reparto: Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield, and Zazie Beetz

Serie de estas minoritarias (de hecho en España se emitió de madrugada y mala gana) pero que destila puro genio con las historias de dos primos que intentan hacerse un hueco en el panorama del rap de Atlanta. Esta premisa sirve de excusa para hablar de la vida en el barrio y experimentar con el formato televisivo.

'Channel Zero' (2016-2018)

Creación: Nick Antosca

Magnífica antología que nos sumerge en el terror creepypasta de una manera bastante inteligente. Cada temporada gira en torno a una de estas leyendas con un acercamiento morboso y acertado que viene de parte de gente que adora el género.

'Community' (2009-2015)

Creación : Dan Harmon

: Dan Harmon Reparto: Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase y Jim Rash

Aunque se ha quedado a las puertas de una de sus frases más populares ("seis temporadas y una película", referida a la estimable 'The Cape') esta sitcom con toque friki ambientada en un centro público de estudios superiores era todo lo que 'The Big Bang Theory' no nos daba: sofisticación y excelencia en el humor.

'Crematorio' (2011)

Creación: Jorge Sánchez Cabezudo

Reparto: Pepe Sancho, Alicia Borrachero, Juana Acosta...

La serie que demostró holgadamente que en España también podíamos hacer cosas distintas, historias más oscuras y con tintes de rabiosa actualidad (sobre todo en esa época). Pepe Sancho se comía la pantalla en una serie sobre corrupción inmobiliaria imprescindible.

'El asombroso mundo de Gumball' (2011-2019)

Creación: Bob Bocquelet

Si esta no es una de las mejores comedias infantiles animadas de la década, por no decir de la historia, yo ya no sé. A mi juicio, las peripecias de los Waterson son ligeramente mejores que las de otros compañeros de cadena (Cartoon Network). Una mezcla de estilos de animación, diseños y formatos que construyen una asombrosa joya.

'GLOW' (2017-...)

Creación : Liz Flahive y Carly Mensch

: Liz Flahive y Carly Mensch Reparto: Alison Brie, Betty Gilpin, Sydelle Noel, Marc Maron...

Hay que reconocer que cuando nos enteramos de que Netflix iba a hacer una serie sobre un programa de wrestling femenino de los 80 no nos esperábamos para nada encontrar una magnífica historia con uno de los repartos más equilibrados en televisión. Toda una delicia que se dedica a entender la época y la situación de sus protagonistas.

'Heridas abiertas' (2018)

Desarrollo : Marti Noxon

: Marti Noxon Reparto: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanten

Tras el gran éxito de 'Big Little Lies' en 2017 todos esperábamos el nuevo proyecto como director de Jean-Marc Vallée que contaba con un reparto de lujo y el sello de calidad HBO. Nos encontramos con un inquietante thriller que, con la excusa de un misterio que azota a un pueblo sureño, nos narra la relación materno-filial de sus protagonistas,

'Hora de aventuras' (2010-2018)

Creación: Pendleton Ward

Uno de los debates que abrió 'Hora de aventuras' era en torno a si eran dibujos para adultos o no por su tono y sofisticación. Me imagino que para que las que la disfrutamos con ciertas edades no tengamos complejos. La verdad es que es una fantasía que se puede disfrutar a todas las edades (quizá no demasiado pequeños).

'Killing Eve' (2018-...)

Creación : Phoebe Waller-Bridge

: Phoebe Waller-Bridge Reparto: Sandra Oh, Jodie Comer

Dos temporadas que nos han encandilado de manera estupenda gracias al buen hacer de su creadora y sus premiadas actrices. Una estupenda serie de caza al espía/asesina internacional salpicada con la justa dosis de humor negro que necesita para cautivarnos.

'Legión' (2017-2019)

Creación : Noah Hawley

: Noah Hawley Reparto: Dan Stevens, Aubrey Plaza, Rachel Keller...

La historia de David Haller, es una rara avis dentro del género superheroico y más todavía dentro de todas las adaptaciones de Marvel que hemos mamado durante toda la década. Estimulante, desafiante, experimental y sin duda una de las series más originales que hemos visto.

'La maravillosa Sra. Maisel' (2017-...)

Creación : Amy Sherman-Palladino

: Amy Sherman-Palladino Reparto: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub y Kevin Pollak

Tras algún paso en falso (ains, cómo hecho de menos 'Bunheads'), la creadora de 'Las chicas Gilmore' volvió a lo más alto con una de las mejores comedias en emisión hoy en día. La historia de esta joven judía de familia bien que quiere dedicarse a la comedia nos traslada a la mejor cara de los finales de los cincuenta.

'Más allá del jardín' (2014)

Creación: Patrick McHale

Se mire por donde se mire, nos encontramos con una obra maestra de la animación. Una miniserie preciosa e imaginativa que abraza el folclore estadounidense a través del largo paseo de vuelta a casa por parte de dos hermanos perdidos.

'Orphan black' (2013-2017)

Creación : Graeme Manson y John Fawcett

: Graeme Manson y John Fawcett Reparto: Tatiana Maslany

Si hiciésemos una lista de actrices de la década, Maslany estaría en ella fijo porque el prodigio que hace con su quíntuple (como mínimo) papel es para darle todos los premios. Una gran serie que arranca cuando una joven chica presencia el suicidio de una que es su vivo retrato. Pronto descubrirá que es un clon, que hay más, y que hay alguien dispuesto a cargarse a todas.

'The Americans' (2013-2018)

Creación : Joe Weisberg

: Joe Weisberg Reparto: Keri Russell, Matthew Rhys

'The Americans' es el ejemplo perfecto de "mejor serie que no se ve/aprecia" y que, de hecho, tardó mucho en ganarse el merecidísimo reconocimiento en los premios televisivos. La serie gira en torno a una familia tipo norteamericana de los años ochenta que, en realidad, son agentes de la KGB encubiertos. Una serie de espionaje completamente apasionante en su mezcla de géneros.

'The Jinx' (2015)

Creación: Andrew Jarecki

Uno de los documentales que comenzó una pequeña era de true crimes es el dedicado a Robert Durst, el excéntrico millonario que está relacionado con las muertes de tres personas pero que nunca se llegó a demostrar nada. No exento de polémica por su final y si hubo un caso de ocultación de pruebas, sus seis episodios nos absorben gracias a un cuidado guion y una efectiva dirección.

'The Knick' (2014-2015)

Creación : Jack Amiel y Michael Begler

: Jack Amiel y Michael Begler Reparto: Clive Owen, André Holland, Jeremy Bobb, Juliet Rylance...

Con Steven Soderbergh de padrino y director de la producción y un modo de abordar la historia muy documental, este drama médico de dos temporadas nos lleva por la Nueva York de principios del siglo XX. Una serie ambiciosa, visualmente asombrosa y fascinante pero que, lamentablemente, se quedó en esos 20 episodios.

'The Night Of' (2016)

Creación : Richard Price y Steven Zaillian

: Richard Price y Steven Zaillian Reparto: John Turturro, Riz Ahmed, Michael K. Williams, Bill Camp...

Inspirada en la primera temporada de la británica 'Criminal Justice' nos encontramos con un intenso drama criminal que sigue el caso de Naz, un joven de origen paquistaní acusado de asesinar salvajemente a una chica. Una miniserie que proyecta un mensaje social claro y nos muestra sin tapujos los fallos de la maquinaria del sistema judicial.

'True Detective' (2014-...)

Creación: Nic Pizzolatto

En 2014 Nic Pizzolatto nos voló la cabeza a todos con su sucio, descarnado y excelso drama policial. También tuvo algo que ver que el director de esa primera temporada fuese Cary Joji Fukunaga, que nos proporcionaba auténticas gozadas visuales. Una antología algo irregular (la segunda fue algo fallida) pero que merece un hueco en la lista.

'Westworld' (2016-...)

Creación : Jonathan Nola, Lisa Joy

: Jonathan Nola, Lisa Joy Reparto: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden...

Aunque su segunda temporada nos dejó un poco más fríos de lo que esperábamos tras una impresionantemente compleja y temáticamente fascinante primera temporada, hay que reconocer que esta nueva toma del concepto de Michael Crichton nos ofrece televisión de lo más fino con grandes interpretaciones en un western futurista.

'Lo que hacemos en las sombras' (2019-...)

Creación : Jemaine Clement

: Jemaine Clement Reparto: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, and Mark Proksch

Con un gran toque de "keep it cutre", Jemaine Clement revisa junto a Taika Waititi esa joya neozelandesa que juntaba a varios vampiros como compañeros de piso. En esta ocasión vamos a Nueva York, con un grupo variopinto que llegaron para dominar Norteamérica, pero eso no les convencía demasiado.

'Years and Years' (2019)

Creación : David T. Russell

: David T. Russell Reparto: Rory Kinnear, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley y Anne Reid

¿Que se le ven las costuras? Pues sí. ¿Qué es un brillante y reflexivo ejercicio de ficción especulativa? Pues también. Una miniserie que sigue a la familia Lyon durante los próximos quince años, años tremendos en los que, simplemente mostrándonos cosas que ya están pasando ahora mismo, nos anuncia la llegada de una Reino Unido distópica.

'Big Little Lies' (2017-2019)

Creación : David E. Kelley

: David E. Kelley Reparto: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz

Con una dirección maravillosa y un reparto por el que muchos darían la vida, Kelley nos cuenta a lo largo de dos temporadas (de momento, pero no está nada claro que haya una tercera), la historia de un grupo de madres de clase media-alta de un colegio californiano. Con una muerte de la que no sabemos nada hasta el final de la primera tanda de episodios, en cada hora nos adentramos a una fantástica exploración de la personalidad de nuestras protagonistas y de lo que se esconde bajo la alfombra.

'Bob's Burgers' (2011-...)

Creación: Loren Bouchard

He de reconocer que los primeros episodios de esta comedia animada de FOX no me terminaron de convencer. Pero desde luego era algo fresco comparado con sus compañeras de noche (las series de MacFarlane y 'Los Simpson') y, aunque le costó encontrar su tono, es hoy en día toda una hilarante grandeza protagonizada por el dueño de una hamburguesería y su díscola familia.

'Bojack Horseman' (2014-2020)

Creación: Raphael Bob-Waksberg

Creo que muchos de los que empezamos a ver esta comedia vivimos todo un ciclo de sensaciones que van desde un primer "jaja, un caballo, ¡cómo es!" hasta el "uff, qué mal, qué todo..." cuando nos damos cuenta de qué va realmente una de las mejores series animadas ya no de la década sino de la historia.

'Brooklyn Nine-Nine' (2013-...)

Creación : Dan Goor y Michael Schur

: Dan Goor y Michael Schur Reparto: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Andre Braugher y Chelsea Peretti

Por normas se ha quedado fuera de nuestra lista 'Parks and Recreation' (su primera temporada se emitió en verano de 2009), pero el sello de su creador se encuentra en esta excelente sitcom policial que logra sobrevivir a ser el show de Samberg (aunque algo de eso hay, que por algo es el protagonista) para

'El ministerio del tiempo' (2015-...)

Creación : Javier y Pablo Olivares

: Javier y Pablo Olivares Reparto: Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva

Una serie de estas que son necesarias en la televisión pública española: aventuras por el tiempo viendo diversos episodios de la Historia de España que pueden haber sido alterados. Una serie que deleita a sus espectadores y a sus fans con sus guiños y sí, su buen hacer. Porque el equipo capitaneado por Javier Olivares navega por historias cargadas de homenajes en una gran ficción.

'Girls' (2012-2017)

Creación : Lena Dunham

: Lena Dunham Reparto: Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet, Adam Driver

"La voz de una generación". Bajo este lema, pronunciado al principio de la serie, Lena Dunham nos ofreció seis temporadas con la historia de este joven grupo de chicas que intentan navegar por el lado menos glamuroso de la vida. Una auténtica serie de autor con un universo muy personal y unos personajes con los que, a pesar del rechazo inicial, podemos llegar a empatizar mucho.

'Gravity Falls' (2012-2016)

Creación: Alex Hirsch

¿Sabéis de estas series que no son lo que parece? Pues 'Gravity Falls' es una de estas con su grandísimo despliegue de un misterio sobrenatural con un villano cruel y unos hermanos dispuestos a salvar el mundo de la destrucción. Una serie que va de menos a más.

'Master of None' (2015-2017)

Creación : Aziz Ansari y Alan Young

: Aziz Ansari y Alan Young Reparto: Aziz Ansari, Noëll Wells, Kelvin Yu, Lena Waithe

El cómico Aziz Ansari nos lleva por una brillante semiautobiografía en la que se pone en la piel de un inmigrante "de segunda generación" que aspira a ser actor. A través de dos temporadas (la tercera está en el aire), el guionista y protagonista habla de temas como el amor en tiempos de Tinder, las diferencias culturales y generacionales y lo difícil que es encontrar el sitio de uno mismo.

'The Crown' (2016-...)

Creación : Peter Morgan

: Peter Morgan Reparto: Claire Foy, Matt Smith, Olivia Colman, Tobias Menzies...

Personalmente, estaría años enteros viendo esta recreación/biografía de la Reina Isabel II de Inglaterra que está llevando a cabo Peter Morgan. Una mezcla de drama familiar, político e histórico que cuenta con un guion soberbio y desprende glamur en cada plano.

'The Young Pope' (2016)

Creación : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino Reparto: Judd Law, Javier Cámara, Diane Keaton, Silvio Orlando

Pendientes estamos de su continuación oficial, pero sin duda Paolo Sorrentino nos ofreció hace ahora tres años uno de las miniseries más interesantes, medianamente oníricas, y magistralmente narradas de los últimos tiempos. Una mirada al Vaticano a raíz del nombramiento del papa más joven de la historia.

'Barry' (2018-...)

Creación : Bill Hader y Alec Berg

: Bill Hader y Alec Berg Reparto: Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan y Herny Winkler

Los primeros episodios de 'Barry' son potentes, y de ahí la serie crece logrando poco a poco una perfección y un nivel que la sitúa años luz por delante de muchas otras comedias de la actualidad. Hader encarna a un asesino a sueldo que se ve ante la posibilidad de tener una nueva vida como actor en una gran comedia.

'El cuento de la criada' (2016-...)

Creación : Bruce Miller

: Bruce Miller Reparto: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovsky

Ya solo por su condición de fenómeno, la adaptación de la novela de Margaret Atwood bien merece un buen puesto en la lista a pesar del desinfle posterior. Un desinfle que es más en términos de decisiones de guion que por la calidad en sí de esta escalofriante distopía que nos cuenta la historia de DeFred/June y su papel en un Gilead en el que las mujeres son oprimidas.

'Fargo' (2014-...)

Creación: Noah Hawley

Noah Hawley coge el universo de una de las cintas más celebradas de los hermanos Coen y nos ofrece un fantástico drama criminal de formato antológico con toque de comedia negra que se convirtió en la gran sorpresa del año de su estreno. Sensaciones que fueron confirmadas por una excelente temporada 2 al año siguiente.

'Hannibal' (2013-2015)

Creación : Bryan Fuller

: Bryan Fuller Reparto: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas, Hettienne Park...

Hipnótica, macabra, extrañamente bella... podríamos definir de mil maneras qué nos parece 'Hannibal', la serie de NBC que sirve como spin-off televisivo del célebre personaje de Thomas Harris. Tres temporadas (y una cuarta muy en el aire) fantásticas que la convierten en una de las series más singulares de los últimos tiempos.

'MINDHUNTER' (2017-...)

Creación : Joe Penhall

: Joe Penhall Reparto: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv...

Hablando de psicópatas, Netflix nos da una buena ración con 'MINDHUNTER', la serie avalada por David Fincher que narra los inicios de un nuevo modo de abordar las mentes criminales intentando ver cómo piensan. De momento llevamos dos temporadas fascinantemente perturbadoras que nos lleva por criminales absorbentes como Ed Kemper.

'Stranger Things' (2016-...)

Creación : The Duffer Brothers

: The Duffer Brothers Reparto: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp

Aunque la serie tiene encima un perpetuo debate sobre el uso y abuso del factor nostalgia (hay que reconocer que está construida sobre LOS OCHENTA en mayúsculas), las tres temporadas de la propuesta de los Duffer nos devuelve de golpe y porrazo a nuestra infancia, a nuestros juegos con los amigos, a esas aventuras que nos montábamos en un drama fantástico que es mucho más que sus referencias.

'La maldición de Hill House' (2018-...)

Creación : Mike Flanagan

: Mike Flanagan Reparto: Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel y Victoria Pedretti

En lo que esperamos la siguiente "La maldición de", nunca es mal momento de reivindicar la primera temporada de lo que es uno de los fenómenos de terror de la década. Una magnífica propuesta de casas encantadas que nos pone los pelos de punta con algunos de los mejores ejemplos de televisión que hemos visto en esta casa.

'Rick y Morty' (2013-...)

Creación: Justin Roiland y Dan Harmon

Con su cuarta (y pequeña) temporada en marcha, 'Rick y Morty' ha logrado hacerse un hueco en el corazón del seriéfilo y crear toda una legión de fans (y talifans) gracias a ser una serie divertida, muy inteligente y con grandes conceptos de ciencia ficción a través de las aventuras de un muchacho algo tontuelo y su absorbente y destructivo (literalmente hablando) abuelo.

'Sherlock' (2010-¿2017?)

Creación : Steven Moffat y Mark Gatiss

: Steven Moffat y Mark Gatiss Reparto: Benedict Cumberbatch y Martin Freeman

Pongo ese 2017 entre interrogaciones porque no está del todo claro que vaya a haber nuevos episodios y con las series inglesas nunca se sabe. A pesar de sus trampas de guion (esos misterios imposibles resueltos de esa manera), Moffat construye una excelente revisión en clave contemporánea del mítico personaje de Doyle.

'Watchmen' (2019)

Creación : Damon Lindelof

: Damon Lindelof Reparto: Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Irons, Jean Smart y Hong Chau

Para el que esto escribe, esta es la última gran serie de la década. Una brillante aproximación al universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons que nos ha desafiado desde el primer minuto tanto en su discurso como en su narrativa.

'Black Mirror' (2011-...)

Creación: Charlie Brooker

Antología provocativa, sobre todo en sus primeros episodios, que se convirtió desde ese irreverente 'Himno nacional' en todo un revulsivo en la ficción televisiva. Sí que es cierto que a veces se las da de más lista de lo que es y es algo más irregular de lo que nos gustaría. Pero cuando se ponen a hacer episodios buenos, son capaces de ofrecer lo mejor que se ha hecho en televisión en años.

'Chernobyl' (2019)

Creación : Craig Mazin

: Craig Mazin Reparto: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson...

Mejor serie limitada para los Emmy 2019 y, si hubiera un premio a mejor miniserie de la década, esta la conseguiría. Bueno, quizá con permiso de alguna otra. Una escalofriante reconstrucción del desastre nuclear soviético con unas sólidas interpretaciones y momentos que se nos han quedado grabados en las retinas.

'The Leftovers' (2014-2017)

Creación : Damon Lindelof y Tom Perotta

: Damon Lindelof y Tom Perotta Reparto: Justin Throux, Amy Brenneman, Liv Tyler, Carrie Coon

A ojos de la desencantada crítica, Lindelof se redimió con 'The Leftovers', un sensible drama en el que exploraba el duelo ante la desaparición masiva del 2% de la población. Aunque es verdad que a la serie le cuesta encontrar su punto óptimo, cuando lo logra es capaz de despertar en nosotros todo un espectro de emociones que nos hace seguir a los protagonistas a través de sus tres temporadas.

'The Good Place' (2016-2020)

Creación : Michael Schur

: Michael Schur Reparto: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, and Manny Jacinto y D'Arcy Carden

Con su última temporada en emisión, jamás pensamos que estaríamos esperando semana a semana las desventuras de Eleanor y compañía en el más allá. Filosofía, metafísica, referencias culturales y unos personajes adorables se dan la mano para crear comedia televisiva de primer nivel.

'Twin Peaks: The Return' (2017)

Creación : David Lynch y Mark Frost

: David Lynch y Mark Frost Reparto: Kyle MacLahan

El acontecimiento (uno de ellos) televisivo de la década fue el regreso de la mítica 'Twin Peaks' con una nueva serie (o tercera temporada, según lo veamos) que nos presentaba al agente Dale Cooper (y sus contrapartidas) veinticinco años después de la etapa original. Una perfección concebida como una película dividida en dieciocho episodios, lo cual reavivó el debate sobre la diferencia entre cine y televisión.

'Fleabag (2016-2019)'

Creación : Phoebe Waller-Bridge

: Phoebe Waller-Bridge Reparto: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman, Bill Paterson, Andrew Scott

Concebida como una obra de teatro alternativo, los doce episodios de 'Fleabag' son toda una oda al cambio post traumático, a lo que nos incita, a nuestros propios y destructivos demonios y al amor. A todo. Y con un humor sensacional, un dominio de la escena ejemplar y un modo altamente inteligente de construir la historia y el chiste.

'Juego de Tronos' (2011-2019)

Creación : David Benioff y D.B. Weiss

: David Benioff y D.B. Weiss Reparto: Peter Dinklage, Alfie Allen, Gwendoline Christie, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Kit Harington, Sophie Turner, Diana Rigg, Carice van Houten, Max von Sydow, and Maisie Williams...

Si hay una serie que ha dominado la conversación seriéfila durante toda la década esa es la adaptación de las novelas de George R.R. Martin. Guiones excelentes, una producción que tiene poco que envidiar al cine en mayúsculas, un elenco espectacular y una serie que ha hecho historia. Y, como no podía ser de otra manera con todo este perfil de series, un final polémico.

Las favoritas de la década para el equipo de Espinof

Finalmente, vamos a desgranar cuales son las series favoritas de la década para los editores y colaboradores de Espinof. ¿Estáis de acuerdo con nosotros?

Juan Luis Caviaro

The Leftovers

The Knick

Barry

Mindhunter

Fleabag

The Haunting of Hill house

Fargo

BoJack Horseman

Fleabag

Rick y Morty

What We Do In The Shadows

Killing Eve

The Night Of

The Good Place

Juego de Tronos

Atlanta

Mr. Robot

Sherlock

Watchmen

Black Mirror

The Young Pope

Silicon Valley

The Crown

Westworld

Perfil de editor

Mikel Zorrilla

Perfil de Mikel Zorrilla

Albertini

Fleabag

La maravillosa Sra. Maisel

Gravity Falls

Master of None

Atlanta

The Crown

The Leftovers

Rick y Morty

Legión

Westworld

Fargo

The Good Place

Big Little Lies

The Jinx

Young Pope

Euphoria

Watchmen

American Crime Story

Barry

El cuento de la criada

La casa de papel

Killing Eve

Orphan black

El asombroso mundo de Gumball

Perfil de Albertini

Víctor López G.

Hannibal

Watchmen

Juego de tronos

Chernobyl

Bob's Burgers

Sherlock

Archer

The Haunting of Hill house

Stranger Things

Community

True Detective

El asombroso mundo de Gumball

Mindhunter

Perfil de Víctor

Kiko Vega

Twin Peaks: The Return

Watchmen

Sherlock

The Virtues

Master of None

Black Mirror

Hora de aventuras

Key & Peele

Years and Years

Barry

Capítulo 0

Perfil de Kiko

Jorge Loser

Channel Zero

The Haunting of Hill House

The Exorcist

Stranger Things

Fargo

The Leftovers

Chernobyl

Juego de Tronos

Hannibal

Sharp Objects

Fariña

El ministerio del Tiempo

Ubreakable Kimmy Schmidt

Brooklyn Nine-Nine

Twin Peaks The Return

Todd And the Book of Pure Evil

Ash Vs Evil Dead

The Haunting hour

What We Do In The Shadows

The Walking Dead

The Good Place

Perfil de Jorge

John Tones

Gravity Falls

Mindhunter

Más allá del jardín

Channel Zero

Brooklyn Nine-Nine

Twin Peaks The Return

The Good Place

The Haunting of Hill House

GLOW

Watchmen

Banshee

Community

Legión

The Jinx

Legión

Ash Vs Evil Dead

Perfil del editor

Noelius

Perfil de Noelius

Esther Miguel Trula

Mad Men

Twin peaks

Hannibal

Black Mirror

The leftovers

The Americans

The killing

Borgen

The Knick

Puella magi madoka mágica

Fleabag

Louie

O.J.: Made in America

Perfil de Esther

Irene Sierra

Perfil de Irene

Adrían Álvarez

Perfil de Adrián

María Alba

El cuento de la criada

Black mirror

Rick and Morty

Fleabag

Years and years

The Crown

Breaking bad

Girls

Juego de tronos

Master of none

Perfil de María

Ángel Luis Sucasas

Perfil de Ángel Luis

Álvaro de Luna

Breaking Bad

True Detective

The Missing

The Night Of

Hijos del tercer Reich

Flesh and Bone

La zona

Perfil de Álvaro