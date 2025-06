'First Dates', una soltera de Girona rechaza a su cita por ser independentista. "Es más joven que yo, pero parece mi padre"

En 'First Dates', en ocasiones intentan emparejar a la gente por afinidad y otras veces deciden juntar opuestos, a ver si saltan. Lo de Isabel y Pere no fue precisamente amor a primera vista, pero lo que les echó para atrás fue la incompatibilidad de sus maneras de ser.

Polos opuestos

Isabel es una pensionista de 66 años y vive en Girona: "Las mujeres son más pasivas y se adaptan a los hombres. Yo no me adapto a nadie". Contaba que hacía seis años que es viuda, ya que su marido falleció tras 43 años de matrimonio. No le gustan las relaciones abiertas y venía buscando alguien que le entrara por los ojos: "Me gusta que se cuide como yo. No puedes llegar a los 60 y dejarte".

Pere es comercial, tiene 64 años y es de Barcelona. Reconocía que no tenía ningún sentido del ridículo: "Eso hace que suelte barbaridades que no son políticamente correctas". Al verle, Isabel ya sabía que no le encajaba en su prototipo: "No me ha gustado físicamente porque no me ha entrado y está gordo".

"Es más joven que yo, pero parece mi padre", confesó ella en las entrevistas, mientras que a Pere le había parecido demasiado "delgadita". Él se dio cuenta de que tenía tatuado un beso en el pecho y "no le molestó", aunque hubiera preferido que tuviera "un poco más de curvas".

Isabel aclaró desde el principio que no buscaba una relación de convivencia y Pere coincidió, ya que él era más de relaciones con mujeres casadas, "sin compromiso". Él le contó que se le daba fatal bailar y que uno de sus principales pasatiempos era "desayunar de forquilla", lo que viene a ser un desayuno contundente: "Luego no se va ni a andar, se pone con el móvil. No puedo estar con un hombre así", comentó ella.

"¿Eres activo o pasivo?", le preguntó Isabel cuando surgió el tema del sexo: "Ya ni me acuerdo". Pere admitió que tenía una fantasía en la que se imaginaba como masajista, pero no le iba eso de los tríos: "Yo sí que he hecho tríos con mi marido, por eso estuve tantos años con él", recordó ella.

A Pere le ofendió que Isabel dijera que "no parecía catalán" y ella no tuvo reparo en rechazar una segunda cita y enumerarle los motivos por los que no le había convencido: "Eres contrario a mí: independentista, del Barça, no haces ejercicio, no te gusta bailar...". Él se deprimió un poco y al final también dijo que no a otra cita, pero lo achacó a que "le gustaban con más curvas".

