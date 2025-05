'First Dates', una soltera de Zaragoza no puede creerse los comentarios machistas de su cita. "Si hubieras venido con una faldita"

A veces, cuando los solteros de 'First Dates' tienen una mala primera impresión, no ponen mucho esfuerzo en mantener las formas con su cita. Ni Carmen ni Angelo se gustaban demasiado, y aún menos cuando él comenzó a soltar perlas que a ella le parecieron totalmente fuera de lugar.

Curb your enthusiasm

Carmen es una auxiliar de clínica de 50 años, residente en Zaragoza. Buscaba alguien que "la supiera tratar", porque consideraba que tenía "un carácter fuerte", y que la quisiera: "Rechazo a un hombre sea absurdo, prepotente, que sea 'yo, yo y yo' y vulgar".

Angelo es un italiano que vive en Empuriabrava (Girona), tiene 48 años y trabaja como chef: "Cuando me enamoro, suelo ser un poco tonto, pierdo un poco el sentido de la realidad". Lo que no le hizo perder el sentido, precisamente, fue el vestuario de su cita: "La veo guapa y con curvas, pero para una primera cita lo veo demasiado atrevido, con esas plumas...".

La mala primera impresión era compartida: "Me gusta mucho el hombre italiano. Angelo, no. No es de mi estilo, para nada". A Carmen no le había gustado ni físicamente ni su estilo de vestir, y a Angelo no le hizo mucha gracia que ella le echara más edad.

Pero el declive fue a partir de que él "entrara a matar" con comentarios que incomodaron a Carmen: "Las mujeres solo se fijan en el paquete", "Si hubieras venido con una faldita" o "Lo primero que me entró, tus curvas" fueron algunos de ellos. "Eso me molesta, me molesta muchísimo. Me parece fuera de lugar", se quejó ella en las entrevistas.

Él continuó diciéndole que siempre echaba menos edad a las mujeres "por quedar bien": "Lo estás arreglando", apuntó ella, que tuvo que pegar un trago largo al vino porque no se creía lo que estaba presenciando: "Me parece una falta de educación". Tampoco coincidieron en el tema de los tatuajes, ya que él los odiaba y Carmen se hacía uno cada mes.

"El amor se nota enseguida, con Carmen no lo he notado", se rio Angelo en las entrevistas, quien había tenido claro desde el principio que no quería nada con ella. En la decisión final, le dijo claramente que no le gustaba su manera de ser, así que ella tampoco se cortó a la hora de rechazarle por soltarle lo de la minifalda y lo de las curvas.

