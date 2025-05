"La peor cita de mi vida". Un soltero de Villasequilla no aguanta más y abandona indignado 'First Dates'

A veces, quedarse por educación a la cita entera en 'First Dates' sale de la peor manera posible. Luis y Marco sabían desde el principio que no se gustaban y en vez de mejorar su impresión hablando, al final la cosa acabó con el primero cachondeándose y el segundo indignadísimo.

¿Jesucristo Superstar?

Luis tiene 33 años, vive en Alicante, estudia y trabaja como dependiente. Nada más entrar, confundió a Matías con Carlos Sobera, y contó que venía con ganas de conocer a "alguien sexual" con el que poder hacer planes: "Llevo dos años sin pareja y un año casi que no mojo". Su cita era con Marco: modelo, de 37 años y residente en Villasequilla (Toledo)

"Me he quedado en shock. Por su pelo y su forma de vestir... me voy", pensó Luis al verle, y Marco tuvo una reacción bastante parecida: "No me ha gustado nada... me voy". Pese al rechazo mutuo, ambos decidieron guardas las formas por educación y tener la cita. Al enterarse que era modelo, a Luis le entró la risa: "Ojo, que tiemble Naomi Campbell".

Al final, no pudo evitar que saliera a colación el tema del pelo: "No es por ser clasista, es que no me pone el pelo largo", confesó en las entrevistas. Marco se encogió de hombros: "Si ha criticado mi pelo es porque le gustaría tener mi pelo". En general, a Luis tampoco le apasionaba mucho la profesión de su cita: "No me gustan los modelos, porque se creen que lo tienen todo y no tienen nada".

La cosa empezó a ponerse tensa cuando Luis bromeó sobre si Marco había intercambiado sexo por trabajo: "Tú tocas un despacho y si te dicen que sí, entras y lo haces directamente". Él le contestó que no le había pasado nunca y el alicantino se rio en su cara: "Tiene una mente tan retrógrada. Una persona que piense así, no la quiero en mi vida", pensó Marco.

Al final, él se cansó de que Luis siguiera erre que erre con el tema y tampoco le hizo gracia que le comparara con Jesucristo Superstar, así que decidió poner las cartas sobre la mesa y ambos admitieron que ninguno era el tipo del otro, así que pidieron la cuenta anticipada para poder marcharse porque lo tenían claro.

"Ha sido la peor cita de mi vida, no he visto persona más ofensiva en tan poco tiempo", dijo sin tapujos Marco, que finalmente estalló y le dijo que no quería nada con él "ni como amigo". "Yo desde el momento cero sabía que no te quería conocer", se la devolvió Luis, aunque no entendía por qué se había ofendido. "Estoy deseando levantarme e irme a mi casa, ahí te quedas", zanjó finalmente Marco, antes de marcharse indignado.

En Espinof | La cita de Leticia Sabater en 'First Dates'. Cenó con un chico de Valencia y no salió bien: "Podría ser su abuela"

En Espinof | Las mejores series médicas y en qué plataformas verlas