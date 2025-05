Aquella vez que Leticia Sabater fue a buscar el amor en 'First Dates' con un valenciano. "Podría ser la abuela de este chico"

Aunque algún que otro famoso se ha dejado caer por 'First Dates', el perfil de concursantes suele rascar más de influencers o gente de otros realities, pero en 2016 contó con la mismísima Leticia Sabater. La cantante quiso buscar el amor en esa primera temporada del programa y mareó un poco la perdiz con su cita, que estaba encantado de la vida con ella.

"Me encantaría salir casada de esta cita"

El soltero de aquella noche era Juan Miguel (31 años, parado y de Valencia): "Soy una persona religiosa y mi mujer ideal es del estilo de Leticia Sabater porque ella es como es, sin hacer daño a nadie". Dicho y hecho, porque su cita de esa noche no fue otra que la cantante de 'La Salchipapa'.

"Me encantaría salir casada de esta cita" aseguraba Sabater, que no quiso concretar su edad y lo dejó en que "se quedó en los 40". A Carlos Sobera le contó que le había ido fatal en el amor: "No me duró ni seis meses el matrimonio, otro novio me desapareció...". Buscaba un hombre limpio y que no fuera "ninfómano": "Me gusta el sexo pero lo normal: cuatro/cinco veces a la semana".

A Juan casi le dio un infarto al ver que su cita era ella (en el buen sentido, claro) y durante la cita solo hizo que subirle la taquicardia: "Imagínate si venía nerviosa que se me ha olvidado ponerme ropa interior, no me he puesto ni braguitas ni nada" le confesó Sabater y Juan corrió a brindar por ello.

"Podría ser la madre o incluso la abuela de este chico" pensó ella, pese a que no se cortó a la hora de hacerle preguntas sobre el tamaño de su miembro: "Yo he dejado a un montón de chicos por eso" le explicaba, y Juan estaba dispuesto a todo: "Es un poco pronto para que me enseñes el pene" le paró los pies Sabater.

"Yo esperaba alguien un poco más lanzado" confesó en las entrevistas. Si bien parecía que Juan no era exactamente lo que ella buscaba, Sabater se lanzó a darle un beso cuando llegaron al reservado e incluso sentarse a su vera en la silla.

A la hora de tomar la decisión final, ella le saludó con un beso en la boca y eso debió de darle esperanzas para afirmar que sí que querría una segunda cita con ella. Tal como había dejado ver antes, el entusiasmo no era compartido: "No tendría una segunda cita con Juan, como para ser el hombre de mi vida. Soy mucho más mayor que él y como hombre se me queda pequeño" rechazó Sabater finalmente.

