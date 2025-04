'First Dates', Carlos Sobera se ve obligado a expulsar a dos solteros del restaurante para que dejen de insultarse. "Esos pechos no son naturales, ¿no?"

Aunque muchos solteros de 'First Dates' intentan mantener el tipo hasta el final, hay veces que la cita se hace tan insufrible que les falta calle para correr. Xiomara quiso ser educada, pero los comentarios incómodos de Ángel fueron escalando hasta que al final Carlos Sobera se vio obligado a poner fin a la cita él mismo.

Me gusta cuando callas

Xiomara tiene 35 años, vive en Éibar (Guipúzcoa) y trabaja como modelo y RR.PP. Buscaba un "hombre que la cuide, educado y sincero" y no sabía la que se le venía encima con su cita: Ángel, de 36 años, un entrenador personal que venía desde Barcelona y que opinaba que un 99,9% del amor era mentira: "Hemos venido aquí a procrear".

Nada más verla, a Ángel no le terminó de gustar su físico: "De cara para abajo, sí, pero de cara para arriba, no". A Xiomara tampoco le atraía especialmente, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad hasta que el soltero empezó a soltar lindezas: "Al abrir la boca, estaba tan incómoda que me quería ir".

"Me voy a dormir aquí mismo" amenazó Ángel al sentarse a la mesa y Carlos Sobera intentó quitarle peso al comentario, pero ya se respiraba un ambiente raro en la cita. Hablando de relaciones antiguas, él admitió sin pudor que acostumbraba a utilizar a las mujeres: "He sido malo y han sido malas".

"Esos pechos no son naturales, ¿no?" le soltó a bocajarro y a Xiomara se le salieron los ojos de las órbitas: "En la vida me había encontrado una persona tan maleducada. Un capullo total". También alucinó un poco cuando él se ofreció a ser su entrenador personal: "Se quería hacer el guay, iba de conocedor de deportistas y está zumbado".

"En la cama soy muy malo, el terror de las nenas" se jactó Ángel y ella se tenía que reír. Cuando Xiomara confesó que fumaba, él le soltó que le había supuesto "una decepción total" y volvió a sacarle el tema de sus pechos: "Te veo la cara, pero solo puedo mirar tus pechos".

"Ya no lo aguanté más, traté de ser educada, pero no podía" explicó Xiomara en las entrevistas, ya que al final terminó echándole a Ángel en cara su "actitud irrespetuosa": "Creo tú no eres Brad Pitt, tienes defectos". Él se ofendió y la acusó de "maleducada", de que "le faltaban valores" y ella no se lo podía creer. Antes de que la discusión fuera a más, Sobera intervino y les pidió que abandonaran el restaurante, sin conseguir que Ángel le pidiera disculpas a Xiomara antes de irse. "Una persona insoportable" resumió ella.

En Espinof | 'First Dates', la peculiar reacción de una soltera de Barcelona cuando su cita le recibe cantando el himno del Barça. "Madridista el que no bote"

En Espinof | 24 series y películas de zombies imprescindibles en streaming