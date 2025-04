'First Dates', un soltero de Girona sentencia su cita con un desafortunado cumplido. "A mí eso me cabrea, a una mujer no se le dice nunca"

Lo que para unos es un cumplido, para otros es un insulto y es algo que se ve mucho en 'First Dates'. Lourdes estaba muy pagada de sí misma y no le cuadró Francisco en sus expectativas, pero lo que la encendió fue que le dijera que "se conservaba bien".

Amor en conserva

Lourdes es de Barcelona y gestora financiera prejubilada: "Doy miedo a los hombres porque me ven segura y se sienten inferiores". Le contó a Carlos Sobera que a veces se sorprendía de su propia capacidad artística y vino buscando "un hombre que se cuide".

Francisco tiene 62 años, vive en Girona, es abogado retirado y, ahora, pelirrojo: "Me gusta cambiar de look". El presentador le preguntó a Lourdes si le gustaba el pelo de su cita y ella no quiso mentirle: "No, pero será un placer conocerte". No era lo único que no le gustaba de él: "Los pantalones, la camisa, la barriga... No es mi tipo".

Mientras que a Francisco sí que le había gustado ella: "Es una persona muy educada y agradable". Incluso cuando se pusieron a hablar de otras cosas, ella no podía parar de pensar en lo mismo: "Está gordito, no es un hombre que se cuida". Ella le quiso leer un poema para demostrarle lo bien que escribía y él quedó muy impresionado: "Es interesante y culta".

"No me gusta nada él, ni los dedos ni las uñas" seguía arremetiendo ella en las entrevistas, aunque disimuló más o menos su desagrado durante la cena. Hablando de amor, Lourdes le explicó que no pasaría ni un zasca porque le parecía una falta de respeto y que buscaba a alguien con un nivel cultural parecido al suyo.

Todo ello hizo que a Francisco le diera la impresión de que él era exactamente lo que estaba buscando, y nada más lejos de la realidad. La soltera casi se atragantó al saber que no le importaría ser padre a los 60: "No critico, pero me parece una aberración".

"Ha cantado mal, fatal" pensó Lourdes después de que se animaran con el karaoke, pero lo que verdaderamente la ofendió fue que él le dijera que "se conservaba muy bien". "A mí, eso me cabrea. A una mujer no se le dice nunca que se conserva. Yo estoy buena", dijo ella. Al final, aunque Francisco estaba ansioso por seguir conociéndola, Lourdes le rechazó de manera irrevocable.

