'First Dates', un soltero de Chiclana de la Frontera ofende a su cita con un comentario sobre su físico. "Me parece una puta mierda"

Los regalos que traen los solteros de 'First Dates' a sus citas a veces salen más mal que bien, y ese fue el caso de Mariani. Paco Pepe se trajo sus inventos para impresionarla, pero a ella le recordó más a un "payaso del circo" que a un genio inventor.

Érase una vez... los inventores

Paco Pepe tiene 51 años, vive en Chiclana de la Frontera y trabaja como ingeniero e inventor. Nada más llegar, le dio su tarjeta a Carlos Sobera y esparció sus inventos por la mesa para ir enseñándoselos uno a uno: "De Einstein, Tesla y Marconi también decían que eran unos locos". Al final, el presentador le tuvo que pedir que se lo llevara todo menos uno que quisiera dejarle como regalo a su cita, y fue una especie de gancho en el que dejó sujeto un folio en blanco.

Mariani es una cuidadora de Almería de 58 años: "Yo me veo estupenda de la muerte". Al ver el regalo que le había dejado su cita, se quedó algo descolocada: "Es el mensaje más absurdo de mi vida, no me gustan las cosas en blanco". Al verla, a Paco Pepe le gustó su pelo y su vestido.

Sin embargo, ella no compartió el entusiasmo en la primera impresión: "No me gustan los señores bajitos. Físicamente no me ha atraído en absoluto". Paco Pepe comenzó a contarle cómo se replanteó su vida después de casi perderla en un accidente y se puso a enumerarle sus inventos, algo que provocó la risa floja en Mariani.

Él le dio de beber de una especie de vaso con forma de cuerno al que le había puesto un apoyo para que no se cayera, pero no logró impresionarla: "El invento me parece una puta mierda, como todo él". Por educación, fingió que le había gustado, pero ya tenía una opinión bastante formada después de escuchar "sus estupideces": "Me ha tocado el payaso del circo".

Cuando Paco Pepe le contó que buscaba una mujer con "ojazos verdes", ella le lanzó la pulla de que los suyos eran marrones, y él no tuvo mejor idea que contestarle: "Sí, tan feos cómo los míos". Ella se sintió insultada y él no supo hacer otra cosa que disculparse, pero el daño ya estaba hecho: "¿Tú sabes la cantidad de tíos que se partirían la cara por conquistar a este pedazo de mujer?" le echó ella en cara.

"Ha ido cagándola más y más, me ha reventado la paciencia" resumió Mariani, ya que Paco Pepe se empeñó en hablarle de su ex cuando ella le advirtió que no le interesaba, además de horrorizarle un poco cuando vio lo mal que bailaba. Desde luego, tampoco ayudó que él le confundiera el nombre con "Marimar" y "Marian", así que ella lo tuvo claro a la hora de rechazarle la segunda cita, aunque él se quedó ahí muy pagado de sí mismo y de su cuerno.

En Espinof | 'First Dates', una soltera de Valencia no puede controlar sus ataques de risa durante la cita. "Soy torero, famoso en el mundo entero"

En Espinof | Las mejores series de comedia en Netflix, HBO, Amazon y más plataformas