Ganó su fama en Colombia, pero hoy Édgar Vittorino "no volvería" a su país después de triunfar en España

En 2013, Édgar Vittorino fue para muchos colombianos un descubrimiento. Tras sus años de formación teatral y algunos créditos en novelas de Caracol Televisión como 'Oye bonita', el actor de Barranquillas conseguía despuntar con 'La selección'. Su mayor papel hasta la fecha en el que interpretaba al legendario Carlos Valderrama junto con otros futbolistas clave de la selección colombiana en los noventa.

A día de hoy, Vittorino admite que no volvería a su país. En 2025 se cumplen siete años que el actor lleva viviendo en Madrid. Desde entonces ha participado en series populares de la televisión española, como 'Vis a Vis' o 'La reina del sur', y en películas como 'Bajocero'.

Aunque eche de menos a su Colombia natal, el actor se encuentra en un punto diferente de su vida donde siente que el país europeo le ha dado mucho, y ha conseguido enfocar una carrera de mayor proyección internacional. Según declaraba a Vea, sus comienzos en Europa fueron más sencillos.

"En Bogotá fue duro, yo estaba mucho más joven porque digamos la situación económica mía y de mi familia era muy complicada. Fue venir a prepararse, a estudiar y a trabajar en cualquier cosa. Viví en lugares bastante conflictivos, en el centro de Bogotá, Tenía 19 años, y con esas ganas, uno aguanta lo que sea. Trabajé en restaurantes, bares. En cambio, cuando yo llegué a Madrid ya tenía 27 años y la situación económica era distinta. Pude llegar a vivir en un lugar lindo. Digamos que todo fue más fácil. A los dos meses ya estaba trabajando. En Bogotá, fueron 2 años de estudio antes de empezar a trabajar como actor y ganar dinero".

Además de su perspectiva económica y laboral, Vittorino ha conseguido llevarse consigo un pedazo de Colombia a Europa. Tanto amigos como familiares han acabado uniendose a él en Madrid. "Si yo quisiera volver es una decisión difícil porque lo tengo todo y a todos allá", decía el actor.

Vittorino en 'Cien años de soledad'

Actualmente casi se podría decir que tiene lo mejor de los dos mundos. Su profesión le ha traído de vuelta a Colombia. Estos días estrena la comedia 'Un padre muy madre', y recientemente ha formado parte del elenco de 'Cien años de soledad', la ambiciosa serie de Netflix que adapta la obra maestra de Gabriel García Márquez.

Esto no significa que haya tenido siempre su carrera deseada. En ocasiones ha hablado sobre su lucha contra los estereotipos, tanto a la hora de hacer de narco en España como en las propias producciones colombianas, donde afirma que "un costeño no se puede enamorar de una santandereana o una paisa sin que parezca un chiste". Su objetivo sigue siendo aspirar a papeles de "hombre corriente", donde no esté atado por regionalismos.

