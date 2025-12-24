Supermodelos están muriendo por una ETS embellecedora en el primer tráiler de 'The Beauty'. Evan Peters y Ashton Kutcher protagonizan la nueva serie de Ryan Murphy

Sé que últimamente me arrepiento siempre de darle una nueva oportunidad (todavía me duele 'Todas las de la ley') pero, teniendo en cuenta de que es una adaptación, creo que volveré a picar con lo nuevo de Ryan Murphy. El prolífico guionista y productor estrena este próximo 22 de enero en Disney+ 'The Beauty' y ya podemos ver su primer tráiler.

Basado en el cómic de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, publicado en España por Panini, la trama arranca cuando varios supermodelos empiezan a morir de forma repentina y misteriosa. Pronto se descubrirá la dolorosa verdad: circula un virus transmitido sexualmente que transforma a los infectados dándoles la belleza perfecta... con terribles consecuencias.

La belleza mortal

Algo que pondrá a dos agentes del FBI (Evan Peters y Rebecca Hall) a investigar, poniéndoles en rumbo de colisión con un multimillonario (Ashton Kutcher), que ha diseñado secretamente una droga llamada "The Beauty" y que hará todo lo posible por proteger su imperio en lo que la pandemia se expande.

El reparto principal se completa Anthony Ramos y Jeremy Pope. Además, tenemos una buena ristra de estrellas invitadas: Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D'Onofrio.

Junto a Murphy, 'The Beauty' está cocreada y coescrita por Matthew Hodgson. La temporada constará de 11 episodios que veremos a ritmo semanal.

