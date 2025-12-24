'One Piece' tiene una nueva película en marcha, pero el propio Eiichiro Oda admite que no está siendo una travesía fácil: "No puedo decir que vaya bien"

La Jump Festa 2026 nos ha dejado unos cuantos bombazos y, como no podía ser de otra manera, 'One Piece' ha sido una de las grandes protagonistas. Además de ver un primer vistazo a Elbaf en la serie de anime y una mejor presentación de Tony Tony Chopper en el live action de Netflix, Eiichiro Oda ha dejado un mensaje para los fans... Aunque venía con una de cal y otra de arena.
Las cosas de palacio van despacio
Cada Jump Festa, Oda escribe un mensaje para los fans de 'One Piece' que asisten al evento, y resulta que nos ha dejado con el bombazo de que hay una nueva película de anime en marcha.
Ya han pasado tres años desde que se estrenó 'One Piece Film Red', así que en algún momento tenía que caer la siguiente película, pero por desgracia las noticias de Oda al respecto no eran demasiado positivas. Según Oda, no tiene permitido hablar de la nueva película, pero aún así se salió un poco del guión para anunciar que la producción no está yendo demasiado bien.
"Y respecto a la nueva película... ¡Me han dicho que aún no puedo hablar de ella! Pero, honestamente, no se puede decir que esté yendo especialmente bien", reveló Oda. "Quizás al decir esto ayudará a que las cosas se empiecen a mover. En plan... ¡Venga, daros prisa!"
Según Oda, la nueva película tratará temas que interesarán mucho a los fans. Aunque pide "Paciencia, mucha paciencia", por lo que parece que aunque la nueva película de 'One Piece' está ya en producción, en Toei Animation no están dando con la tecla todavía y está siendo un pequeño calvario.
Hasta ahora, las películas de 'One Piece' no son canon dentro del manganime, aunque sí que en alguna ocasión han desvelado información relevante para la historia como hizo 'One Piece Film Red' con la familia de Shanks. Es posible que, viendo la tendencia de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man', en Toei hayan querido tomar notas y preparar una película canon para el anime y subirse a la ola del fenómeno, aunque sería un cambio importantísimo para 'One Piece'.
Viendo que el anime entrará en el Arco de Elbaf a partir de abril de 2026, no sería descabellado que 'One Piece' preparase una película relacionada. Un arco como el Incidente de God Valley sería un espectáculo tremendo en pantalla grande, aunque por ahora nos tocará esperar a ver qué se anda cociendo en Toei y si el recadito de Oda ayuda a que las cosas se empiecen a mover con más fluidez.
Mientras tanto, el creador de 'One Piece' ha prometido que se vienen muchas sorpresas explosivas tanto en el manga como en el anime. Y, especialmente en el manga, entraremos en una fase decisiva que nos acerca cada vez más al final definitivo de la historia de Luffy: "Mientras sigo cuidando de mi salud, el año que viene continuaré navegando a través de 'One Piece' al ritmo más rápido hasta la echa. ¡Constante y a toda vela!"
