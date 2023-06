El manga de 'One Piece' presenta a San Figarland Garling: quién es Dragón Celestial de God Valley y cuál es su relación con Shanks

Eiichiro Oda lleva una temporada soltando perlas prácticamente en cada capítulo del manga de 'One Piece'. Porque ya sea presentando por fin a Vegapunk en Egghead, mostrándonos qué pasó durante el Reverie, o incluso desvelando más sobre los Cinco Ancianos del Gorosei.

El mangaka sí que ha puesto toda la carne en el asador para cerrar cuanto antes la Saga Final... y con el capítulo 1086 también ha decidido presentarnos a un nuevo Dragón Celestial.

¡Aviso, este artículo contiene spoilers del manga de 'One Piece!

Los Figarland de God Valley

Hace poco se nos habló de los "Caballeros Divinos" que sirven al Gobierno Mundial, y aunque todavía están por aparecer del todo sí que hemos conocido a su comandante: San Figarland Garling.

Por ahora solo ha aparecido en una viñeta para ajusticiar a Donquixote Mjosgard por proteger a los gyojin, pero con su presentación sabemos que es un Dragón Celestial de God Valley.

Dependiendo de la traducción (y del idioma), se le ha dado un sobrenombre diferente a Figarland, pero parece que fue un héroe de este lugar y que se ganó el apodo de "El Monarca" de God Valley. Esto no significa que fuera el rey, pero sí que era figura muy importante de la isla.

Respecto a God Valley, todavía no sabemos demasiado más allá de que fue en esta isla se produjo el Incidente de God Valley hace 38 años que llevó a la caída de los Piratas de Rocks. El capitán Rocks D. Xebec murió tras este histórico enfrentamiento, Monkey D. Garp pasó a ser conocido como "El Héroe de la Marina"... y la isla entera desapareció sin dejar rastro.

Hasta aquí nada nuevo, pero la presentación de San Figarland Garling puede significar que pronto tendríamos más pistas sobre la familia de Shanks.

En 'One Piece Film Red', se sugiere que Shanks es un Dragón Celestial de la familia Figarland. Específicamente, cuando los Cinco Ancianos piensan que Uta es hija biológica de Shanks de refieren a ella como "una descendiente de la familia Figarland", y también sabemos que Gol D. Roger encontró a Shanks en God Valley cuando era un bebé y decidió llevárselo en su barco.

Aunque los eventos de las películas de 'One Piece' no sean del todo canon, sí lo es la información que se revela en ellas. Con lo que Shanks habría pertenecido a la misma familia de San Figarland Garling, aunque su parentesco no está claro del todo.

Esto también cuadraría con la facilidad que tiene Shanks para visitar Mary Geoise y a los Cinco Ancianos durante el Reverie (por mucho que vaya "de incógnito"), porque aún retiene ciertos privilegios como Dragón Celestial.

Aún así, no tiene pinta de que Shanks vaya unirse al bando del Gobierno Mundial ni que sienta demasiado aprecio por los nobles. De hecho Shanks ha heredado el ataque estrella de Gol D. Roger, el "Kamusari", que se traduce algo así como "abandonar a los dioses" y que ya nos daría pistas sobre su origen como un "dios" que abandonó su lugar.

El manga de 'One Piece' estará parado unas semanas más mientras se recuperar de una operación, así que nos vamos a quedar todavía un tiempo especulando sobre San Figarland Garling.

