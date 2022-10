'One Piece': Shanks y las 9 curiosidades que quizás no conocías sobre El Pelirrojo

Shanks es uno de los personajes más importantes e influyentes de 'One Piece', y curiosamente también uno de los que menos sabemos. Mucho de su pasado y también de sus futuros planes son un misterio tremendo del que solo hemos visto algunas pequeñas pinceladas, lo que hace que el personaje guste más todavía y sin duda sea uno de los grandes favoritos de los fans.

En 'One Piece Film Red' tenemos algunos pequeños detalles más sobre Shanks, pero durante las series de manga y anime de 'One Piece' hemos podido ir recogiendo algunas curiosidades sobre el pirata pelirrojo y por qué es uno de los capitanes más respetados de todo el mundo.

¡Ojo! En este artículo no hay spoilers de la película, pero sí que hay algunos posibles spoilers si no se va al día con el manga de 'One Piece.

El Pelirrojo

Precisamente el color de su pelo es una de las características más significativas de Shanks y que le ha valido el apodo y también el nombre a su tripulación. Aunque hay más personajes pelirrojos en 'One Piece' como la propia Nami, el color rojo del pelo de Shanks es único y sólo él tiene este tono concreto.

Recompensa con referencia incluida

La recompensa de Shanks es masiva y asciende a los 4.048.900.000 berries. El número del todo no es aleatorio, ya que el 4-8-9 de la cifra se puede leer como "shi-ya-ku (シヤク)", una referencia al propio nombre de Shanks y cómo se lee en japonés: "シャンクス, Shankusu".

No hacen falta Frutas para ser respetados

Dentro de que las Frutas del Diablo son una rareza, son relativamente comunes dentro del mundo de 'One Piece' y a veces parece que las regalan por la calle. Es normal que en cada tripulación pirata haya varios usuarios con poderes, pero no en la tripulación de Shanks.

Ni Shanks ni ningún miembro de su grupo son usuarios de las Frutas del Diablo, por lo menos que se nos haya demostrado, así que están donde están por su Haki y por sus habilidades de combate.

Nos introdujo al Haki

De hecho, Shanks es el primer personaje en 'One Piece' en demostrar el uso del Haki en la serie. También es una regla no escrita que Shanks es el usuario de Haki más poderoso del mundo, precisamente porque no tiene los poderes de una fruta del Diablo. Según Oda, si Shanks hubiese utilizado su todo su poder en la Isla Gyojin, podría haber derrotado él solo a cien mil gyojin.

Uno de los Cuatro Emperadores

Shanks es uno de los cuatro capitanes pirata más famosos y temidos del mundo, quienes son conocidos como los Cuatro Emperadores. Sin embargo, Shanks es un poco diferente a los miembros originales del grupo en cuanto a que es el único que no es un usuario de una Fruta del Diablo.

No es lo único que lo separaba de Kaidou, Barbablanca y Big Mom, ya que también era el único miembro que no pasaba de los cincuenta años y tampoco tenía su propia flota. Además, Shanks nació en el West Blue en lugar de en el Grand Line, y no tuvo relación con los Piratas de Rocks.

Relacionado con todos

Ahora bien, en el manga ya ha cambiado la configuración de los Cuatro Emperadores actuales, y Shanks tiene relación directa con todos. Fue compañero de Buggy como parte de la tripulación de los piratas de Gol D. Roger, Barbanegra le hizo sus características cicatrices, y Shanks inspiró a Luffy para convertirse en pirata.

Casi fue una sorpresa

Antes de convertirse en la serie de manga que ahora es, hubo varias versiones de una historia corta que Eiichiro Oda escribió. 'Romance Dawn' tenía algunas similitudes con lo que luego fue 'One Piece', empezando porque Luffy era el protagonista.

De hecho, en la segunda versión de 'Romance Dawn', era el abuelo de Luffy quien le entregaba su sombrero y la Fruta del Diablo. Shanks ni siquiera aparecía en esta parte de la historia, pero Oda ya planeaba su aparición y quería que tuviera un gran impacto sorpresa más adelante.

Es quien más se parece a Oda

Según el creador de 'One Piece', Shanks es el personaje con una personalidad más parecida a la suya. Oda ha mencionado alguna vez que cree Shanks es muy similar a él porque ambos comparten una personalidad y una forma de actuar muy calmada, incluso en las situaciones más extremas.

Le debemos su cumpleaños a un fan

Aunque sabemos cuándo es el cumpleaños de muchos personajes de 'One Piece', con la cantidad de gente que hay en la serie es difícil seguirles el calendario a todos. Muchas veces los fans escriben a Oda con sugerencias para nombres y curiosidades y el mangaka decide incluirlas en la historia.

Esto es lo que pasó con el cumpleaños de Shanks, que ahora es el 9 de marzo gracias a la sugerencia de un fan. La razón principal es por cómo suenan los nombres en japonés y cómo se parecen a su nombre: "Shan" para el mes tres, y "kusu" para el día nueve. Además, el 9 de marzo también es el cumpleaños de Mihawk, así que los dos comparten fecha.