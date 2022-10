'One Piece Film Red': las 6 cosas que debemos saber para ir preparado al estreno de la esperadísima película de anime

El mes se está pasando volando y tenemos noviembre a la vuelta de la esquina, lo que significa que queda nada y menos para que podamos ver en pantalla grande 'One Piece Film Red', la nueva película de anime de la franquicia.

En Japón ya es un auténtico exitazo y se ha metido de lleno en el top de películas de anime más taquilleras de la historia. Así que para irnos poniendo al día para esta nueva aventura con los Piratas de Sombrero de Paja, aquí van unos cuantos datos para ir preparados.

Conociendo a Uta

'One Piece Film Red' arranca de lleno en el concierto de Uta, una cantante maravillosa a la que todo el mundo adora, y que aparece en público por primera vez. Por supuesto, Luffy y el resto de la tripulación no se van a perder un evento así, con lo que son los primeros que se apuntan para no perderse ni una canción.

Uta es una antigua amiga de Luffy y la hija de Shanks, el Pelirrojo, así que poco a poco el concierto se va complicando según lo intentan reventar varios individuos con sus propios planes.

Para dar un poco más de contexto a la relación de Uta y Luffy, en el anime de 'One Piece' hemos tenido los episodios 1029 y 1030, que suponen un pequeño parón de relleno con muchos flashbacks.

Detrás de las cámaras

Eiichiro Oda ha estado muy metido en la producción, y además de realizar diseños de personajes está acreditado como productor y supervisor. Esta es la primera vez que además actúa como productor desde 'One Piece Film: Strong World', aunque aquí sus aportaciones a la historia han sido todavía mayores.

Además, tenemos como director a Goro Taniguchi, uno de los directores más importantes de Sunrise y que ha trabajado en varias entregas de 'Mobile Suit Gundam' y en 'Code Geass'. Además, Taniguchi dirigió en su momento el primer especial animado de 'One Piece', '¡Te derrotaré! Pirata Ganzack!'

Además de a Oda, al frente de la historia tenemos a Tsutomu Koroiwa, que escribió en su momento 'One Piece Film: Gold' y su especial, 'One Piece: Heart of Gold'. Y como no podía ser de otra manera, la película se ha animado desde Toei Animation.

¿Y el canon?

Como con todas las películas de 'One Piece', podemos asumir que 'One Piece Film Red' no es canon y es una aventura aparte de la tripulación porque Oda prefiere dejar la historia principal dentro del canon del manga y el anime. Así que aunque no estemos muy al día con la serie, se puede disfrutar igualmente.

Eso sí, como pasa con muchas películas de 'One Piece', aunque la historia en sí no sea canon sí que hay ciertos detallitos e informaciones de lore que sí lo pueden ser. Por ejemplo, en 'One Piece: Estampida' se reveló del nombre de la isla Laugh Tale antes de que apareciese oficialmente en el manga.

Alerta de spoilers

Así que toca hablar de los spoilers, porque aunque no hace falta estar al día con toda la historia del manga, sí que hay alguno para los que vayan más retrasados.

No es nada sobre la trama, y es prácticamente un huevo de pascua para celebrar algo que ha ocurrido recientemente en el manga. Pero si todavía os queda por llegar a los capítulos más recientes o habéis conseguido evitar el spoiler durante estos meses, en 'One Piece Film Red' nos revientan una novedad sobre Luffy aunque solo sea cuestión de unos segundos.

Estreno por todo lo alto

Finalmente la fecha de estreno para España será el 3 de noviembre. 'One Piece Film Red' llegará además en versión original con subtítulos, pero también estará disponible en castellano y en catalán, y contando de nuevo con los actores de voz habituales que llevan ya tanto tiempo doblando a los personajes en nuestro país.

Para celebrar el estreno, habrá dos eventos especiales en Barcelona y Madrid, donde caerán regalos para los asistentes y están presentes el reparto de doblaje y también los creadores de la película. Así que si estáis en una de las dos ciudades, es una oportunidad genial para celebrar el estreno de 'One Piece Film Red'.

25 años de 'One Piece'

Este verano se han celebrado los 25 años de 'One Piece', desde que comenzó a publicarse el manga en la revista Shonen Jump. Estos meses han venido acompañados de todo tipo de eventos, y 'One Piece Film Red' también supone un homenaje muy bonito con multitud de cameos de personajes que hemos podido ver durante toda la serie.

¡Así que ojo a los créditos! Porque aunque no tengamos una escena post-créditos en sí, los créditos de la película son realmente bonitos y merece la pena verlos para recordar algunos de los momentos más emocionantes de este viaje que llevamos tanto tiempo haciendo con los Sombrero de Paja.