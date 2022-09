Todo el manga de 'One Piece' está recopilado al completo en un solo tomo y es tan grande que no se puede ni leer

'One Piece' es una máquina extremadamente difícil de detener y que sigue creciendo cada día. Su anime ya cuenta con cerca de 1100 episodios y el manga supera los 100 volúmenes recopilatorios que pulverizan récords de ventas.

Tras 25 años de publicación, 'One Piece' es una de las series en activo más largas que podemos echarnos a la cara ahora mismo. De hecho, supera las veinte mil páginas de contenido, y si se unen en un mismo volumen apenas podríamos abrirlo.

Faltan manos para sujetarlo

El artista Ilan Manouach ha recopilado en un solo todo todo el manga de Eiichiro Oda, con lo que se ha encontrado con un libro de 21.450 páginas. Esta edición se llama ONEPIECE y recopila todos los números en japonés con una encuadernación cosida que ya se ha puesto a la venta y agotado en unos pocos días.

La editorial francesa JBE Books puso a la venta 50 ejemplares únicos por la friolera de 1900 euros y ya han volado todos. Por desgracia, este tomo no es para nada funcional y directamente es imposible de leer. Abrirlo significaría dañar el lomo, y con la cantidad de páginas apenas se puede pasar de una a otra, por lo que tiene más que nada una función estética.

Esta edición ha levantado algunas ampollas, porque de hecho Eiichiro Oda no está acreditado dentro del proyecto artístico de Manouach, a pesar de que su trabajo es el que se ha impreso, cambiado de formato y vendido.

Desde JBE Books mantienen que no hay ninguna violación del copyright, porque el volumen es imposible de leer y es prácticamente una escultura, pero desde la editorial Shueisha han dejado claro que no apoyan el proyecto, que el tomo de 'One Piece' no es oficial y que los encargados de publicar el manga en Francia es la editorial Glénat.

Según Manouach, su objetivo es comentar sobre la naturaleza de los cómics y en cómo se han convertido en algo similar a los cromos, ya que tienen un valor cultural para los lectores pero puramente monetario para los coleccionistas.

"ONEPIECE solo puede ser contemplado como la materialización del ecosistema saturado de media de los cómics digitales", dijo el artista. "ONEPIECE existe únicamente como un objeto de pura especulación".