Superman es el siguiente: 'One Piece' pulveriza un nuevo récord Guinness con más de 500 millones de copias vendidas y supera incluso a Harry Potter

El año pasado 'One Piece' pulverizó una nueva marca con 490 copias del manga vendidas, lo que le ponía por delante de los cómics protagonizados por Batman a pesar de que el Caballero Oscuro forma parte de una franquicia mucho más longeva y muchos autores diferentes han trabajado en sus historias.

Esto es agua pasada y desde entonces 'One Piece' ha seguido creciendo sin freno de manos y se ha llevado por delante otra marca de ventas histórica que le ha hecho ganarse un nuevo récord Guinness.ç

103 volúmenes, y contando

Este 4 de agosto se ha puesto a la venta en Japón el volumen compilatorio 103, con lo que Shueisha ha confirmado que el manga de Eichiro Oda ya ha superado los 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

416,566,000 de las ventas corresponden solo a Japón, y 100 millones en otros sesenta territorios a nivel internacional. Ya en 2015, el manga se ganó un récord Guinness al cómic con más copias publicadas por un autor único, pero ahora con este nuevo anuncio Oda se ha superado a sí mismo y se ha concedido un nuevo récord a 'One Piece'.

Con estos números en la mesa (y saltándonos la diferencia de medios), 'One Piece' ya a está al nivel de 'Harry Potter' en cuanto a copias vendidas y se sigue poniendo a la cabeza como una de las sagas literarias mejor vendidas de la historia.

Aún así, el rey absoluto de las ventas es Superman, que ha generado unos 600 millones de copias en sus más de 80 años de trayectoria, aunque haya sido con muchos autores diferentes y no con uno solo y en una única serie como 'One Piece. Pero teniendo en cuenta que al manga todavía le quedan bastantes años por delante de publicación y al ritmo que está creciendo, que no nos extrañe si dentro de poco pulveriza otro récord de ventas y se termina de coronar como el cómic más vendido de la historia.